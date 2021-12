VPN pas cher : 5 bonnes raisons de choisir CyberGhost !

1/ La sécurité avant tout !

Un VPN sert avant tout à protéger votre connexion en chiffrant votre trafic. Il s’agit de l’algorithme AES-256 avec un protocole qui est souvent OpenVPN ou IKEv2. Même s’il s’agit de méthodes d’authentification éprouvées, elles commencent à accuser le poids des années puisque la première à presque 20 ans tandis que la seconde vient souffler ses 15 bougies. CyberGhost propose en plus WireGuard qui date de 2019. Léger, ouvert et efficace : il contient 150 fois moins de ligne de code que OpenVPN. Avec une «surface d’attaque» réduite, les failles sont donc forcément moins nombreuses. Mais ce n’est pas tout puisque CyberGhost propose aussi Leak Monitor et Password Checker, deux options gratuites. La première permet d’être mis au courant lorsque vos identifiants sont menacés tandis que la seconde permet de vérifier que vos mots de passe sont suffisamment solides.

2/ Le nombre de serveurs et les appareils compatibles

Les VPN avec le plus de serveurs possible ne sont pas forcément les meilleurs. CyberGhost se démarque, car en plus de ses 7518 serveurs répartis dans 90 pays, il propose des serveurs spécialisés dans le téléchargement, le stream et le jeu vidéo. C’est aussi un des VPN les plus généreux avec la possibilité de protéger 7 appareils en même temps et le plus de machines compatibles : Windows, Mac, Android, iOS, Linux, smart TV, Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV, PlayStation, Xbox, mais aussi extensions pour navigateurs et même routeurs. Si vous avez un routeur, vous pouvez donc faire passer tout le trafic par le VPN sans avoir à installer CyberGhost sur chacun de vos appareils…

3/ Deux fois plus de films et séries sur Netflix, Amazon Prime Video et Disney+

Avec des IP dans 90 pays, CyberGhost permet de contourner les géorestrictions et de déverrouiller de nouveaux contenus sur les services de stream : Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Sur le Netflix japonais on trouvera des tonnes de séries animées inédites en France (et sous-titrés au moins en anglais) tandis que sur le Disney+ américain on trouvera des films plus récents comme Spider-Man : Homecoming & Far from Home, Toy Story 4, La Reine des Neiges 2, Advengers : Endgame, etc. Il faut dire que ces pays ne sont pas assujettis à la chronologie des médias française et son attente de 36 mois avant de passer du cinéma à la télévision. Mais c’est aussi l’occasion de découvrir des services de stream gratuits, mais qui sont bloqués chez nous comme la BBC, Hulu ou Comedy Central.

4/ Le sport gratuit !

Regarder le sport à la télé est devenu un luxe. Si vous avez envie de voir autre chose que le Coupe de France de pétanque sur l’Équipe 21, un VPN permet de voir gratuitement des matchs normalement payants. Il ne s’agit pas du tout de piratage et c’est tout à fait légal. Par exemple, le dernier OM-PSG était diffusé gratuitement sur la chaîne espagnole Cuatro. Il suffit alors de prendre une IP espagnole et de se connecter au site Cuatro. Pour la Ligue des Champions ou l’Europa League c’est la même chose. Pour un Lille-Inter Milan, un Lyon-Bayern ou un PSG-Bruges, renseignez-vous de qui diffuse le match en Italie, Allemagne et Belgique. Souvent les gros matchs sont en clair à la télé alors qu’il faut payer en France. Seule ombre au tableau : vous aurez les commentaires dans la langue d’origine de la chaîne. Mais bon, quand on entend le niveau de certains commentateurs Français, on peut très bien s’en passer… Et puis pour 2 matchs intéressants par mois, pourquoi prendre un abonnement à 15, 20 ou 30 € chez RMC, Amazon ou BeIN ? Cette astuce est aussi valable avec la Formule 1 diffusée sur Canal+ : les chaînes autrichienne, belge et suisse ServusTV, RTBF et RTS diffusent les courses en clair…

5/ Le prix !

Eh oui, le prix est quand même un facteur déterminant. Tous les VPN pratiquent des promos toute l’année, mais quand on regarde le tarif final le moins cher c’est CyberGhost puisqu’avec une réduction de -84 % sur le tarif mensuel, vous ne payez que 73,71 € pour 39 mois de tranquillité ! Vous avez donc une offre de 3 ans pour une somme de 1,83 €/mois. Avec cette formule, vous avez en plus 3 mois gratuits et 45 jours pour revenir sur votre décision. C’est le VPN le moins cher du marché puisque ExpressVPN coûte la bagatelle de 6,11 €/mois et que NordVPN est à 3,29 €/mois. N’hésitez plus !