VPN pas cher : 2 offres à prix défiant toute concurrence !

CyberGhost et Surfshark sont deux VPN qui proposent des promos très avantageuses en ce moment. Avec des prix autour de deux euros par mois, c’est le moment où jamais d’opter pour l’un ou l’autre qu’il s’agisse de sécuriser ses données en télétravail, de profiter de contenus inédits sur les plates-formes de stream, de se mette à l’abri des pirates ou d’éviter se se faire traquer comme un chien par Google et les autres…

Il n’y a pas que NordVPN dans le petit monde des VPN et même si ce dernier a su populariser ce type de service avec des prix intéressants et un solide savoir-faire, la concurrence fait rage et la guerre des tarifs a commencé. Il faut dire qu’avec ses qualités, NordVPN est proposé à 3,15 €/mois (75,65 € pour une période de 2 ans).

Pas une grosse somme, mais certains font mieux ! En choisissant une offre de 3 ans, Cyberghost est à 2 €/mois (avec 3 mois gratuits et 45 jours pour se rétracter) tandis que Surfshark est proposé à 2,15 €/mois sur une période de 2 ans. Nous allons voir en détail ce que propose ces deux offres et si cela vaut vraiment le coup d’opter pour l’une ou l’autre…

► CyberGhost à 2 €/mois (réduction de -83%)

CyberGhost est un VPN basé en Roumanie. Disponible sur tout un tas d’appareils (Windows, MacOS, Android, iOS, Linux, plugins navigateurs, Amazon Fire TV & Fire Stick, etc.), ce VPN propose une interface claire en français. Pour se connecter, il suffit d’un seul bouton et l’appli choisira l’emplacement le plus rapide pour vous. Vous voulez une IP dans un autre lieu ? CyberGhost est le VPN qui propose le plus de destinations différentes : 90 pays ! Il est possible de connecter 7 appareils sur un seul compte.

CyberGhost met aussi à disposition des serveurs optimisés pour le téléchargement Torrent, les services VoD ou chaînes de TV (Disney+, Netflix, Hulu, etc.) Le VPN propose aussi des fonctionnalités très utiles comme le Tunnel App Split (pour faire passer certaines applis au travers du VPN en cas de besoin), un bloqueur de pub, une protection WiFi avancée, une protection contre les sites malveillants et un système anti-tracking.

Les points forts de CyberGhost :

Nombreux appareils compatibles et serveurs dédiés

7 appareils protégés à la maison et à l’extérieur

6500 serveurs de 90 pays

► Surfshark à 2,15 €/mois (réduction de -81%)

Surfshark propose plusieurs choses intéressantes : un bloqueur de pub et de « trackers », une protection contre le phishing et un mode obfuscation permettant de camoufler votre utilisation d’un VPN. Même votre FAI ne remarquera pas que vous utilisez le service ! Surfshark est aussi le seul VPN à permettre la connexion d’un nombre illimité d’appareils. Notons aussi la présence d’un mode liste blanche, d’un GPS spoofing sur mobile (pour usurper une position GPS) et d’un KillSwitch qui va vous déconnecter d’Internet en cas de défaillance passagère du VPN.

Surfshark permet d’utiliser un double VPN, en faisant rebondir le trafic sur deux serveurs dans deux pays différents. Enfin, Surfshark ne stocke aucune information sur vous. Cela a été confirmé par un audit externe réalisé par Cure53, une société allemande spécialisée dans la cybersécurité.

Les points forts de Surfshark :