Surfshark : il fait bien ce que les autres VPN ne font pas !

Vous pensez que tous les VPN se ressemblent ? C’est le cas pour beaucoup d’entre eux, mais à y regarder de plus près, Surfshark se démarque de la masse. Il propose 3 fonctionnalités clés qu’on ne retrouve que chez lui…

Les VPN commerciaux ayant pignon sur rue promettent tous plus ou moins les mêmes choses : chiffrement de votre trafic, changement d’adresse IP, possibilité de se domicilier dans des dizaines de pays différents, contenus Netflix supplémentaires, compatibilité avec tous types d’appareils (PC, Mac, iOS, Android), etc. Surfshark propose déjà tout ça alors au lieu de se reposer sur ses lauriers, le VPN innove en ajoutant des fonctionnalités très sympas à sa formule de base. Nous en avons sélectionné 3 qui valent vraiment le détour et qui sont exclusives à ce logiciel…

Usurpation GPS

Sur un ordinateur, la seule solution pour connaître votre localisation est votre adresse IP, mais tous les VPN proposent de contourner ça en choisissant un serveur à l’étranger. Sur mobile, c’est plus délicat, car les applis demandent souvent l’autorisation de vous localiser avec le GPS. Surfshark va faire en sorte de gruger ce système en usurpant aussi une position GPS de votre choix. Si votre IP est en Belgique ou en Thaïlande, votre position GPS peut indiquer la même chose. Vous pouvez aussi vous placer dans un autre pays pour brouiller les pistes ! Nous avons fait un article détaillé sur cette fonctionnalité ici.

Multi-Hop et Tor

Les serveurs que vous pourrez choisir sur un VPN ont toujours la même IP. C’est pratique, mais pour plus de sécurité, Surfshark propose le Multi-Hop : vous passez par deux serveurs successifs ! Certes d’autres VPN proposent la même chose, mais avec Surfshark vous avez beaucoup plus de choix. Le VPN permet aussi de passer par des serveurs anonymes fonctionnant avec Tor. Il n’y a rien de plus complet sur le marché.

Navigateur incognito

Surfshark intègre aussi un navigateur Internet un peu spécial qui permet de naviguer sur Internet sans publicités ni sites malveillants connus. Avec la fonctionnalité BlindSearch, vous allez éviter le tracking, les pubs et être sûr à 100 % de ne laisser aucune trace de vos recherches en local ou sur le réseau. Notons enfin que Surfshark est le seul VPN du marché à proposer une connexion pour tous vos appareils : si NordVPN est limité à 6 appareils, Surfshark n’a pas de limite de ce côté.

Et le prix dans tout ça ?

En plus de ses 82% d’économie par rapport au prix habituel, Surfshark propose aussi 2 mois gratuits et 30 jours pour réfléchir. Pour 26 mois de protection non-stop, vous ne paierez que 59,76 € en une seule fois ce qui revient à payer 2,30 €/mois.