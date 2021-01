VPN & Foot : la Ligue 1 gratuite avec CyberGhost ou Surfshark

Vous le savez, la société sino-espagnole MediaPro n’a pas honoré ses paiements pour la Ligue 1 et la Ligue 2 de football. La chaîne Téléfoot va donc s’arrêter de diffuser les matchs aux alentours du 10 janvier. Alors qu’on ne sait pas trop quand ni comment les clients seront remboursés, il serait mal avisé de s’abonner à cette chaîne. Bien sûr, on parle de Canal+ pour reprendre les droits puisque la chaîne dispose déjà d’un droit de retransmission de 2 matchs par journée, mais la chaîne cryptée joue la montre pour négocier à la baisse le prix. En effet, les diffuseurs potentiels ne se bousculent pas au portillon.

La solution en attendant d’y voir plus clair est d’utiliser un VPN comme CyberGhost ou Surfshark et se prendre une IP étrangère pour profiter des matchs. Par exemple, dans de nombreuses régions du monde la chaîne francophone TV5 Monde (TV5 Afrique, TV5 États-Unis, etc.) propose le meilleur match de Ligue 1 chaque week-end. Cette astuce est valable sur plusieurs diffuseurs étrangers qu’on peut trouver sur le site de la LFP ou sur le site de la Ligue 1.

Il suffit de prendre un pays dans la liste, de prendre une IP adéquat et de tenter de vous connecter gratuitement ou avec une période d’essai (comme c’est le cas avec le site FuboTV lorsque vous utilisez une IP américaine) ou parfois sur Megogo avec une IP ukrainienne. Le site MatchTV en Russie permet de voir les matchs en «pay per view» pour 149 roubles (1,64 €). Sur mobile il faudra utiliser les applications idoines…en vous connectant au Play Store depuis un VPN.

Un VPN, c’est aussi pour avoir le foot, quel que soit votre emplacement !

Bien sûr, vous n’êtes pas obligé de gruger pour voir le foot et peut-être avez-vous un abonnement Canal+ ou RMC Sport. C’est très bien, mais saviez-vous que vous ne pouvez pas en profiter à l’étranger ? Avec une IP d’un autre pays, votre flux vidéo ne fonctionnera pas même si vous payez ! Un VPN va alors rétablir la situation : il suffira de choisir une IP française lorsque vous serez en vacances… Magique.

CyberGhost VS Surfshark

CyberGhost est un des VPN les moins chers du marché puisqu’il ne vous coûtera que 2 €/mois (avec 3 mois gratuits et 45 jours satisfait ou remboursé). Il propose des serveurs dédiés au streaming que vous pouvez très bien utiliser pour le foot.

Son challenger ? C’est Surfshark qui propose presque la même chose, mais qui reste moins cher avec un prix de 1,80 €/mois (avec également 3 mois gratuits). Pas facile de conseiller l’un plus que l’autre. L’avantage de CyberGhost c’est qu’il propose 45 jours pour se rétracter et plus de destinations que n’importe quel autre VPN : 6641 serveurs dans 88 pays contre 3200 serveurs dans 65 pays pour Surfshark. Surfshark propose plus d’options sur mobile, mais CyberGhost dispose d’un ping légèrement meilleur selon nos tests.