VPN et guerre des prix : qui est le meilleur de CyberGhost, NordVPN ou Surfshark ?

► NordVPN : le plus connu

Prix : 3,15 €/mois pour 2 ans d’engagement avec 3 mois gratuits

NordVPN, c’est le VPN qui a le plus communiqué ces derniers mois. C’est un service sérieux avec une interface simple et un protocole maison basé sur WireGuard, NordLynx. Ce dernier est plus rapide et plus solide que le vieillissant OpenVPN. NordVPN c’est aussi un service simple et fiable qui a été passé au crible par PricewaterhouseCoopers AG, un cabinet d’audit spécialisé en cybersécurité. Quel que soit votre appareil, vous pourrez faire passer votre connexion Internet par NordVPN (Windows, Mac, iOS, Android, Linux, etc.) Bien qu’on puisse le recommander les yeux fermé, c’est aussi le plus cher des trois. Si l’argent est un critère important pour vous, pourquoi ne pas tenter un des deux autres ?

Les + de NordVPN :

Le VPN le plus populaire

Accrédité par un des 4 plus grands cabinets d’audit de sécurité au monde

Le protocole NordLynx basé sur WireGuard

► CyberGhost : l’outsider qui monte…

Prix : 2 €/mois pour 3 ans d’engagement avec 3 mois gratuit

CyberGhost est un VPN basé en Roumanie : un pays connu pour ses lois protégeant la vie privée de ses concitoyens. C’est aussi celui qui propose le plus de plages d’IP différentes et d’emplacements : 6651 serveurs dans 89 pays. Bien sûr, vous pouvez vous dire que vous n’avez pas besoin de tout ça… et c’est vrai. Mais CyberGhost met à votre disposition des serveurs dédiés au stream (Netflix japonais, Disney+ américain, etc.) et au téléchargement BitTorrent. C’est aussi un VPN régulièrement mis à jour et qui innove avec des nouveautés technologiques fréquemment ajoutées.

Les + de CyberGhost :

Très avant-gardiste au niveau des technologies implémentées

Le plus grand nombre de pays/serveurs

Des serveurs dédiés à BitTorrent et au stream

► Surfshark : le moins cher

Prix : 1,80 €/mois pour 2 ans d’engagement avec 3 mois gratuits

Surfshark est encore moins cher que CyberGhost et l’engagement n’est que de 2 ans. Il propose lui aussi une simplicité d’utilisation presque magique, une liste de serveurs longue comme le bras tout en proposant des innovations sympas : le GPS spoofing sur mobile Android pour usurper une position physique ou le Multi-hop (passer par deux serveurs d’affilés : Pays-Bas>Suède ou Singapour>Inde). Notez aussi que c’est le seul VPN qui ne limite pas le nombre d’appareils connectés à 5 ou 6 puisque Surfshark autorise tous vos appareils sans exception.

Les + de Surfshark :