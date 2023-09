VPN CyberGhost : quelles fonctionnalités, quels atouts et quel prix ?

Trouver le bon VPN peut relever du parcours du combattant. Entre les offres alléchantes et la multiplication des acteurs sur le marché, on peut chercher pendant des jours sans trouver la solution adéquate. Alors, est-ce que CyberGhost est la réponse tant espérée ?

Commençons par les présentations. CyberGhost est un VPN proposé par la société Kape Technologies, un acteur majeur de la cybersécurité. Avec plus de 30 millions d’utilisateurs, le service a su s’imposer comme l’un des leaders depuis son lancement en 2011. En 2023, on peut même dire qu’il s’agit de l’un des meilleurs du marché.

Protection et anonymat garantis

Tout d’abord, CyberGhost propose un service sécurisé pour garantir la tranquillité et l’anonymat de ses utilisateurs. Pour ce faire, le VPN utilise un système de redirection de trafic vers des serveurs privés, avant de distribuer votre requête sur Internet. Avec un chiffrement AES de 256 bits, on peut dire que votre sécurité est entre de bonnes mains. En plus de cela, trois protocoles sont proposés aux utilisateurs :

IKEv2, pensé pour les usages mobiles.

WireGuard, bénéficiant d’une structure allégée.

OpenVPN, polyvalent et flexible.

Côté anonymat, CyberGhost fait aussi du bon travail. L’application VPN va faire le nécessaire pour cacher l’adresse IP de son utilisateur en proposant à la place celle du serveur privé utilisé. Rien à redire de ce côté donc, CyberGhost est au rendez-vous.

Votre confidentialité respectée

Côté confidentialité, l’entreprise indique dans ses documents légaux ne pas connecter les informations issues des Logs, ou journaux de connexion. La politique No Logs ne collecte donc pas les adresses IP, les requêtes DNS, l’historique de navigation, les informations de session… Bon, cela dit, il faut croire l’entreprise sur parole.

Mais, récemment, afin de prouver la véracité de sa politique de confidentialité, le service VPN a lancé un audit de son fonctionnement No Logs. Audit mené par l’un des principaux cabinets du marché, Deloitte, qui a conclu au bon respect de la charte. Petit fait intéressant, si vous souhaitez lire le rapport de cette étude, vous pouvez demander une copie directement à l’entreprise via ce mail : CERORomania@deloitte.com.

Quelles sont les fonctionnalités de CyberGhost ?

Bon, du coup, sur les attendus principaux d’un bon VPN, CyberGhost est convainquant. Mais qu’en est-il de ses fonctionnalités supplémentaires ? Penchons nous sur les options proposées par le service. On retrouve donc dans l’offre :

L’accès à plus de 9 000 serveurs, répartis dans 91 pays (dont 785 en France)

Des serveurs dédiés à des usages précis : streaming, téléchargement, gaming…

Une connexion stable et plutôt rapide : en moyenne 390 Mb/s en téléchargement, avec une latence de 10 ms de ping moyenne.

Une interface moderne et simple d’utilisation, via une application dédiée sur PC, tablette et smartphone, ainsi que sur SmartTV.

Une fonction automatique Kill Switch en cas d’incident sur la connexion.

Une adresse IP dédiée.

On peut donc constater la richesse de l’écosystème de CyberGhost. Cependant, certaines fonctionnalités nécessitent encore quelques ajustements, comme le Split Tunneling qui n’est pas encore fonctionnel pour l’environnement Apple.

Quels sont les tarifs de CyberGhost ?

Côté tarifs, CyberGhost se trouve plutôt dans la moyenne des forfaits VPN. Celle-ci est, tous services confondus, à 2,40€ par mois pour un engagement de 24 mois. Ici, pour un engagement de deux ans, l’offre est à 2,19€ par mois, plus deux mois offerts. Cependant, les forfaits proposés vous permettent de choisir d’autres durées d’engagement :

1 mois à 11,99€

6 mois à 6,99€/mois

2 ans à 2,19€/mois (plus deux mois offerts)

Les forfaits sont tous accompagnés d’une garantie satisfait ou remboursé, non conditionnée, enfant 45 jours pour les offres de 6 mois ou plus et de 14 jours pour l’offre mensuelle.