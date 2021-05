VPN choc et pas cher : CyberGhost en promo à 2 €/mois

Commençons par ce qui est sans doute le plus important : le prix. CyberGhost ne coûte que 2 €/mois. Vous ne payez pas cette somme mensuellement, mais en une seule fois au début : soit 78 € pour 3 ans de protection. Avec les trois mois gratuits, cela fait donc 78 € divisé par 39 mois = 2 € tout rond. Voilà. Notez que les concurrents utilisent le même système de paiement sauf qu’avec CyberGhost vous avez 45 jours pour revenir sur votre décision. En ce qui concerne la concurrence, NordVPN est proposé à 2,97 €/mois et pour ExpressVPN il faudra débourser 5,57 €. Ne cherchez pas, CyberGhost est le VPN « sérieux » le moins cher du marché avec sa réduction de -83 % sur le prix «normal» (un mois coûte normalement 11,99 €).

Mais le prix c’est bien joli, mais est-ce que CyberGhost est bon ? Vous pensez bien que si ce VPN est le n°1 sur notre classement 2021 ce n’est pas pour rien. Même s’il y a peu de différences dans notre trio de tête, CyberGhost tire quand même son épingle du jeu pour différentes raisons :

Le nombre de serveurs

6876 dans 90 pays. Certes, vous n’allez peut-être pas utiliser les serveurs en Thaïlande ou en Albanie, mais ils ont le mérite d’exister. Pour les autres pays, le choix est vaste et chaque destination dispose d’un indicateur permettant de voir si le serveur est saturé ou non. Pas de soucis, il y a évidemment plusieurs serveurs par pays…

La diversité des appareils compatibles

Windows, Android, Mac, iOS, routeurs, navigateurs, FireTV, consoles, etc. Chaque appareil chez vous peut faire fonctionner CyberGhost. Et si vous avez des difficultés avec un appareil un peu exotique, CyberGhost propose des tutos…

Des serveurs spécialisés

Si vous voulez un serveur rapide pour le téléchargement (P2P ou pas), CyberGhost en propose ! Vous voulez profiter d’un service de stream en particulier, mais il est interdit de séjour chez nous ou avec un catalogue réduit ? CyberGhost dispose de serveur de stream très performants pour Hulu, Rai, Comedy Central, BBC, Disney+, Netflix, Globo, Fox, CBC, NBC, ESPN, ZDF, etc.

Les dernières protections en date

Qui dit VPN dit chiffrement. Tous les VPN utilisent de l’AES-256 pour chiffrer votre trafic Internet et souvent les protocoles utilisés sont OpenVPN ou IKEv2. Même s’il n’est pas le seul à le proposer, CyberGhost embarque aussi le tout nouveau Wireguard. Un protocole récent, open source et comportant 10 fois moins de lignes de code que OpenVPN : plus efficace, plus rapide et potentiellement moins vulnérable aux failles.