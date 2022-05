VPN à 1,99 € : 5 bonnes raisons de faire confiance à CyberGhost

1/ Un VPN blindé !

Un VPN va chiffrer votre trafic Internet. CyberGhost utilise une formule qui a fait ses preuves : l’algorithme AES-256 pour la clé et tout un choix de protocole en fonction de l’appareil que vous connectez. Pas besoin d’être un expert, CyberGhost choisira pour vous entre OpenVPN, IKEv2, etc. Pour les plus exigeants, CyberGhost propose en plus WireGuard, un protocole récent qui a l’avantage d’être léger et efficace avec une surface d’attaque bien plus réduite puisqu’il contient 160 fois moins de ligne de code que le vieillissant OpenVPN. Moins de failles potentielles chez le petit nouveau donc… Ce protocole est accessible aussi bien sur mobile Android que sur PC. Côté sécurité, CyberGhost propose aussi deux fonctionnalité gratuite : le Leak Monitor et le Password Checker. Pour finir, le Kill Switch permet de vous déconnecter d’Internet quand le VPN détecte un problème avec le serveur : vous êtes donc toujours protégé…

2/ Des tonnes de serveurs et d’appareils compatibles

Pour se mettre en avant, les VPN montrent qu’il ont des tonnes de serveurs disponibles. Quantité ne fait pas qualité : qui a besoin d’un serveur en Thaïlande, au Pérou ou au Vatican ? Pour faire comme les petits copains, CyberGhost propose aussi plus de 7500 serveurs dans 90 pays, mais ce qui rend le service intéressant ce sont ses serveurs spécialisés dans le téléchargement (débit rapide), le stream (débit constant) et le jeu vidéo (ping rapide). CyberGhost c’est aussi la possibilité de protéger sept appareils en même temps puisque c’est le VPN qui est compatible avec le plus de machines : Android/Android TV, PC sous Windows/Linux, iOS, Mac, Apple TV, Amazon Fire TV, consoles Sony et Microsoft, etc. Si vous utilisez un routeur à la place d’une box Internet, vous avez l’opportunité de faire passer tout le trafic de la maison par CyberGhost !

3/ Les Netflix US, japonais ou canadien

Avec des IP dans autant de pays, CyberGhost permet de connecter à Netflix ou Amazon Prime Vidéo comme si vous étiez résident d’un autre pays. Vous pouvez donc profiter des catalogues américains ou canadiens, bien plus fournis. Pour les fans de japanimation, vous trouverez énormément d’animés en version sous-titrée avec une IP du soleil levant (en particulier sur Netflix). Notez aussi que c’est un bon moyen de se plonger dans la culture d’un pays. Si vous apprenez l’italien ou le coréen, vous aurez accès à tout le catalogue spécifique de ces pays… En ce qui concerne Disney+, vous trouverez des films qui ne sont pas encore dispo en France à cause de la chronologie des médias : Toy Story 4, Spider-Man : No Way Home, Cars 4, Encanto, Black Widow, etc. Bref, pour chaque plate-forme pour laquelle vous êtes abonné, vous doublez le nombre de films et de séries.

4/ Du sport sans payer !

Le sport à la télévision est devenu à 90% payant. Si vous avez envie de voir autre chose que le Coupe de Provence de Water-polo sur l’Équipe 21, un VPN permet de voir des événements sportifs sans avoir à payer. Attention, c’est tout à fait légal… Prenons en exemple le OM-PSG de cet année avec Léo Messi. Ce match était diffusé en clair sur la chaîne espagnole Cuatro. Avec votre VPN, il suffisait alors de sélectionner une IP espagnole et regarder le rencontre sur le site de la chaîne Cuatro puisque cette dernière est bien sûr interdite aux Français via géorestiction. Pour la C1 ou la C3 c’est la même chose. Pour un Monaco-Inter Milan, un Real-Lyon ou un PSG-Glasgow Rangers, renseignez-vous de qui diffuse le match en Italie, Espagne et Écosse. Dans bien des pays, les matchs sont diffusés gratuitement à la TV alors qu’en France, il faut systématiquement payer Amazon, beIN, Eurosport ou RMC Sport. Bien sûr, les commentaires seront dans la langue d’origine de la chaîne. Même si on aime beaucoup Jérôme Rothen, on peut quand même s’en passer… Et il n’y a pas que le foot puisqu’avec CyberGhost, vous allez aussi pouvoir regarder la Formule 1 : les chaînes autrichienne, belge et suisse ServusTV, RTBF et RTS diffusent les courses en clair (et chez les Belges, c’est aussi en français !)

5/ Le prix !

Le nerf de la guerre ! Vous ne le savez peut-être pas, mais tous les services de VPN pratiquent des offres tarifaires agressives toute l’année et c’est la bataille pour savoir qui proposera la réduction la plus folle : -60%, -75%, -80%, etc. Il suffit pourtant de regarder le tarif mensuel et la durée de l’abonnement pour être fixé. Chez CyberGhost, avec sa réduction de -83%, vous ne payez que 77,61 € en une fois pour 39 mois de tranquillité ! Vous avez donc une offre de 3 ans + 3 mois gratuits pour une somme de 1,99 €/mois. C’est clair ! Et à l’inverse de ses concurrents, CyberGhost propose un délai de 45 jours pour revenir sur sa décision. C’est tout simplement le VPN le moins cher du marché puisque ExpressVPN coûte 8,24 €/mois (engagement de 1 an) et que NordVPN est à 2,89 €/mois pour un engagement de 2 ans. Les mathématiques sont impitoyables !

Pas encore convaincu(e) ? Voici une petite vidéo de présentation pour vous montrer l’interface et les différentes fonctionnalités. Vous verrez qu’il n’y a pas plus simple à prendre en main sur mobile…