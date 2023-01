Vous voulez devenir espion russe ? Achetez une clé USB !

Il s’agit d’une opération du renseignement russe menée en décembre 2021, repérée par le groupe de chercheurs Mendiant. Dans leur rapport, ils racontent une opération qui a tout de la vieille école du hacking Web. Au travers d’une clé USB introduite auprès d’un opérateur ukrainien, ils ont déployé le botnet Andromeda au cœur des réseaux confidentiels de leur ennemi.

Russian #cyberespionage group Turla has been using decade-old ANDROMEDA malware's attack infrastructure to deliver its own custom reconnaissance and backdoor (KOPILUWAK and QUIETCANARY) tools to Ukraine.

— The Hacker News (@TheHackersNews) January 8, 2023