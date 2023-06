Votre iPhone est-il sur écoute ? Ce malware espionne les téléphones Apple !

Un géant russe de la cybersécurité, concepteur de l’un des plus puissants antivirus du marché, victime d’un malware espion. Ce n’est pas le prochain Tom Clancy’s, mais bel et bien les récentes mésaventures de Kaspersky. Le CEO de l’entreprise a ainsi annoncé, le 1er juin 2023, que certains de ses collaborateurs subissent une attaque de virus.

We've discovered a new cyberattack against iOS called Triangulation.

The attack starts with iMessage with a malicious attachment, which, using a number of vulnerabilities in iOS installs spyware. No user action is required.#IOSTriangulation pic.twitter.com/daxEYZwXwD

