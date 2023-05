Des vols et billets d’avion pas chers avec Google Flight !

Google Flight n’est pas le service le plus connu de la galaxie Google. Il s’agit en fait d’un moteur de recherche pour les vols commerciaux. Profitez de ce luxe avant que les écodébiles nous interdisent de prendre un avion ! À ces prix défiants de toute concurrence, il s’agit bien souvent de « remplissages » : les compagnies aériennes n’aiment pas le vide et bradent leur siège pour limiter les pertes alors partez l’esprit tranquille !

Notez que Flight n’a pas d’application dédiée, il faudra aller sur votre navigateur et taper « Google Flight ».

Un vol pas cher pour 5 personnes s’il vous plaît !

Dans notre exemple, nous allons chercher un vol pour une famille de 5 personnes au départ de Lyon. Les prix seront alors indiqués pour la totalité de la famille. Entrez le nombre de personnes – adultes, enfants, bébés – puis votre point de départ et la période où vous désirez partir. Il est possible de prendre des dates flexibles pour un meilleur prix. Ici nous avons trouvé un Lyon-Barcelone sans escale pour 230 €, soit 46 € par personne ! En ouvrant la carte, on peut voir plus de destinations : les îles grecques pour 96 €/personne, Londres à 63 €, Malte à 146 €, etc.

Sélectionnez les destinations et comparez les prix par rapport au reste de l’année. Ici, le prix pour Athènes avec 5 personnes est 366 € moins cher que d’habitude tandis que le prix pour Londres est sensiblement le même. Le voyage à Lanzarote aux Canaries coûte 436 € de moins que la moyenne.

Encore moins cher avec un VPN ?

Vous ne le savez peut-être pas, mais vous risquez de payer plus cher votre billet d’avion si vous venez d’un pays « riche ». Nous vous parlons souvent des VPN pour mettre en avant leurs nombreux avantages : l’anonymat, le chiffrement, le contournement de la censure, la possibilité d’accéder à certains contenus cachés de Netflix, de voir des compétitions sportives normalement payantes, etc. Mais il y a un aspect moins connu, mais tout aussi pratique : payer vos vacances moins cher ! En prenant une IP polonaise ou marocaine, vous pourrez payer moins cher vos billets. Ça ne marche pas à tous les coups, mais nous avons déjà essayé et les résultats sont parfois troublants… Si vous avez un VPN, tentez le coup ! Et si vous n’avez pas de VPN, c’est une nouvelle raison pour en prendre un !

