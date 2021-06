Voici les 200 mots de passe les plus courants en 2020

Si votre mot de passe fait partie de cette liste, dites-vous que vous avez de grandes chances d’être piraté un jour, et de perdre au passage vos données, ainsi que votre compte en banque. Pour éviter ça, changez-le et vite.

Comme chaque année, NordPass, le gestionnaire de mots de passe de NordVPN, nous livre son TOP 200 des mots de passe les plus répandus en France. Rassurez-vous, cette cuvée 2020 est fabuleuse et effrayante à la fois, puisqu’elle montre à quel point les Français sont nombreux à utiliser des mots de passe excessivement faibles, tels que « bonjour », « soleil » et bien d’autres. Certains mots de passe sont même constitués d’un simple prénom.

Ainsi, le prénom « loulou » a été utilisé comme mot de passe par 204 894 utilisateurs en France. Au total, ce même mot de passe a été compromis pas moins de 96 201 fois, durant des fuites ou des cyberattaques diverses. Notez que pour réaliser ce classement, NordPass s’est arrogé les services d’un prestataire indépendant, qui a évalué une base de données de mots de passe divulgués à la suite de plusieurs piratages et fuites de données.

123456 reste le mot de passe le plus répandu en France en 2020

Les plus curieux d’entre-vous seront ravis (ou terrifiés) d’apprendre que le mot de passe le plus répandu en France en 2020 n’est autre que 123456… D’après les données de NordPass, cette combinaison simplissime sert de mot de passe pour plus de 2 millions de Français. Comme le précise NordPass, il faut moins d’une seconde à un pirate pour déchiffrer ce mot de passe. Au total, ce sésame a été compromis pas moins de 23 millions de fois en 2020.

On retrouve ensuite d’autres idées dangereuses comme « azerty », utilisé par plus de 669 000 personnes (moins d’une seconde pour le déchiffrer) ou encore « marseille », utilisé ici par un peu moins de 200 000 personnes en France. Dans ce cas précis, la durée de déchiffrement est un peu plus longue, il faudra une journée à un pirate pour le découvrir.

Hormis ce TOP 200, NordPass a pris le temps de classer les mots de passe les plus courants dans différentes catégories, parmi les insultes, les chiffres, les dispositifs, ou encore les noms, les divertissements et les sports. Par exemple, le mot « football » est à la 67e place avec 60 816 utilisateurs, tandis que le juron « salope » s’inscrit lui à la 159e place avec 38 304 utilisateurs en France.

Une attaque par force brute vient à bout de ces mots de passe en quelques secondes

Il est nécessaire de rappeler que ces mots de passe extrêmement faibles peuvent être compromis en quelques instants seulement grâce à des attaques par force brute ou des attaques par dictionnaire. La première consiste à tester, l’une après l’autre, chaque combinaison possible d’un mot de passe pour un identifiant donné afin de se connecter à un service en particulier. Plus votre mot de passe sera court et simple (en n’utilisant pas de chiffres ou de caractères spéciaux par exemple) et plus il tombera rapidement.

La seconde méthode se veut similaire. Cela consiste aussi à tester une série de mots de passe potentiels les uns à la suite des autres, en espérant toutefois que le mot de passe voulu figure dans le « dictionnaire » utilisé. Ce genre de fichier comptant des millions de mots de passe potentiels se vendent facilement dans les recoins sombres d’Internet.

Voici quels conseils pour créer des mots de passe plus forts :

Vous l’aurez compris, il faudra éviter les combinaisons à deux francs, comme « motdepasse », « azerty » ou des mots de passe qui contiennent des informations personnelles comme votre date de naissance, votre numéro de téléphone ou votre nom

Ne réutilisez jamais le même mot de passe pour plusieurs comptes, et faites en sorte que vos mots de passe dépassent les 12 caractères et soyez créatif : mettez-y des minuscules, des majuscules, des chiffres et des symboles pour les complexifier au maximum

Pour s’assurer de se souvenir de tous ces mots de passe, optez pour un gestionnaire de mot de passe comme NordPass, qui vous permettra de les stocker dans un coffre-fort sécurisé et d’en générer si vous êtes à court d’idées. En ce moment le service est proposé à seulement 1,19 €/mois. Cliquez sur notre lien puis sur Grab the Deal en haut à droite pour avoir la page en français et profiter de l’offre.

Source : NordPass