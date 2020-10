Vivo X51 : prix, caractéristiques & précommande !

Après plusieurs années passées à préparer son arrivée, le voilà enfin. Vivo, constructeur chinois aux 370 millions d’utilisateurs dans le monde, débarque en Europe et compte bien séduire les consommateurs français, espagnols, allemands, britanniques et polonais. L’entreprise vient d’officialiser son entrée sur le marché européen, via un évènement digital.

Vivo débarque enfin en France avec le X51 5G !

En parallèle de cette annonce, le constructeur a également révélé sa nouvelle gamme destinée aux utilisateurs européens. Parmi les produits présentés, la star incontestée du show reste le Vivo X51 5G, un smartphone haut de gamme équipé d’un système de gimbal, qui « permet une capture très fluide des images et des vidéos, aussi bien en mouvement que dans des situations de faible luminosité ».

Pour accompagner leur porte-étendard, Vivo lance également ses nouveaux écouteurs sans fil : les Wireless Sport et les True Wireless Earphones. Les premiers seront réservés aux plus sportifs d’entre vous, tandis que les seconds seront destinés aux flemmards comme moi. Mais revenons-en au Vivo X51 5G. L’argument de vente principal du smartphone est effectivement l’intégration d’un système de gimbal, une sorte de suspension mécanique qui stabilise la caméra pour des mouvements fluides en vidéo.

Le gimbal, l’argument principal du X51

On retrouve cette technologie chez les professionnels ou encore via une perche à selfie. Vivo a fait le pari d’intégrer un système similaire dans un smartphone. Les résultats s’annoncent convaincants, puisque le gimbal efface tous les flous sur vos clichés, de jour comme de nuit. En effet, le capteur principal de 48 MP se stabilise sur 5 axes pour une netteté optimale.

Concernant justement l’ensemble photo, on retrouve donc un quadruple capteur photo composé du fameux capteur principal de 48 MP Sony IMX598 avec le système gimbal, un téléobjectif de 13 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP 120° et un autre téléobjectif x5 de 8MP. Les vidéastes pourront filmer en 4K 60 images par secondes, tandis que les amateurs de selfie profiteront d’un capteur avant de 32 MP.

Snapdragon 765G, 5G et écran Full HD+ 90 Hz pour moins de 800 €

Et sous le capot ? Les utilisateurs pourront compter sur la puissance du Snapdragon 765G, accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4x et de 256 Go d’espace de stockage UFS 2.1. Et comme l’indique le G accolé au numéro du processeur, le Vivo X51 est compatible 5G. Concernant l’autonomie, le Vivo X51 embarque une batterie généreuse de 4312 mAh, ce qui devrait vous permettre de tenir une grosse journée sans passer par la case recharge.

D’ailleurs, le Vivo x51 est compatible avec la charge rapide 33W. Selon les dires du constructeur, vous pourrez obtenir 50% d’autonomie en 30 minutes de charge seulement. Terminons ce tour d’horizon par l’écran : une dalle AMOLED 6,56″ en définition Full HD+ 2376 x 1080 pixels et fréquence de rafraîchissement 90 Hz. De quoi profiter d’une expérience particulièrement fluide en jeu comme en lecture de contenu multimédia.

Si vous ce Vivo X51 vous fait de l’oeil, sachez que le dernier né du constructeur chinois est disponible en précommande à la Fnac au prix de 799 € (avec des écouteurs sans fil en bonus). Les livraisons débuteront dès le 30 octobre 2020. Alors séduit ? Dites-le-nous dans les commentaires !