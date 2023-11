Virus WhatsApp : déjà 340.000 victimes !

Nous vous avions déjà parlé des « mods » de WhatsApp, ces applications qui reprennent le fonctionnement global de l’application officielle tout en proposant des fonctionnalités supplémentaires. La plupart de temps il s’agit de modifications esthétiques avec des stickers, des filtres ou des émojis en plus. Si WhatsApp a décidé de faire la guerre aux éditeurs de ces mods, certains sont toujours disponibles à l’état sauvage sur Internet. Le problème avec ces applications distribuées au format APK sur les canaux Telegram ou Snapchat c’est qu’elles sont souvent bardées de spywares ou de malwares en tout genre. Même si les dernières versions d’Android rendent très difficiles l’installation de fichiers APK (ou les nouveaux packs XAPK), les jeunes sont très motivés lorsqu’il s’agit de faire comme les autres et se retrouvent alors avec des tas de saletés sur leur smartphone.

Our experts have uncovered a sneaky #WhatsApp spy mod that circulates via #Telegram, boosting user experience while secretly extracting personal info.

It currently affects around 340k users this month alone, with a focus on Arabic speakers.

Full report⇒ https://t.co/a8NPXx6S2c pic.twitter.com/0IX53X9xfB

— Kaspersky (@kaspersky) November 7, 2023