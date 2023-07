Virus, malwares, applis vérolées : votre téléphone est-il infecté ?

Les virus sur mobile sont une réalité, et de manière inégale : Android est une cible de choix en comparaison à Apple. La plupart du temps, ils apparaissent sur un appareil à la suite d’un téléchargement à risque, comme une application hors Play Store par exemple. Pour repérer une infection, l’outil de base à avoir est un antivirus, mais il est préférable de savoir identifier certains signaux de danger.

Comment savoir si mon portable est infecté par un virus ?

Si un virus s’est invité sur votre smartphone, celui-ci va commencer à montrer des traces de l’infection. Elles sont facilement détectables, et savoir les repérer permet de compléter la protection apportée par un antivirus.

Ainsi, au rang des indices les plus parlants, on retrouve tout comportement inhabituel de la batterie (surchauffe, épuisement…), mais aussi les comportements logiciels inhabituels. Par exemple, un plantage récurrent d’applications, ou alors l’apparition non désirée d’une application, de popups publicitaires, une surconsommation de vos données mobiles… Un dernier signal important pour les utilisateurs Android : la déconnexion de sécurité de votre compte Google. Si Google détecte l’infection de votre appareil, il peut vous déconnecter par mesure de sécurité.

Comment réparer un portable infecté ?

Un virus est présent sur votre appareil ? Pour supprimer l’indésirable, plusieurs processus sont possibles. Tout d’abord, vous pouvez installer un antivirus qui va nettoyer votre smartphone de la plupart des malwares. Cependant, si le problème vient d’une application malveillante, installée sur le mobile, vous pouvez aussi la désinstaller manuellement :

Sur votre téléphone Android, ouvrez l’application Paramètres .

. Sélectionnez Applications et notifications , puis Afficher toutes les applications .

, puis . Choisissez les applications à désinstaller.

Appuyez sur Désinstaller .

. Suivez les instructions qui apparaissent à l’écran.

Sur Android, vous pouvez aussi activer quelques mesures de sécurité complémentaires pour éviter l’installation d’applications malveillantes. Ainsi, depuis le Play Store, dans les Paramètres de Play Protect, vous pouvez activer l’option Améliorer la détection des applications dangereuses.

Pensez aussi à garder votre système d’exploitation à jour, notamment en téléchargeant les dernières mises à jour de sécurité et mises à jour système d’Android ! Et dernier conseil pour la route, ne téléchargez jamais d’application en dehors du Play Store.

Et les antivirus dans tout ça ?

