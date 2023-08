Virus, attaques : l’intelligence artificielle au service des pirates !

Il y a quelques années encore, être un hacker nécessitait une réelle connaissance de l’environnement technique ainsi que de la programmation. Une barrière qui limitait la diffusion de virus et de programmes malveillants en ligne. Mais, depuis quelque temps, au travers de solutions clés en main et de réseaux structurés, le piratage s’est simplifié. Une situation qui empire depuis l’arrivée de l’IA, capable de rédiger sur une simple commande des programmes complets et fonctionnels.

C’est ainsi que le FBI a constaté au cours des derniers mois l’arrivée de virus et malwares conçus avec ou par l’IA. Pire, des modèles gratuits d’Intelligence Artificielle seraient disponibles en ligne avec un entraînement dédié à la conception de programmes malveillants.

C’est donc un véritable marché parallèle de l’IA malveillante qui s’est développé en ligne. On retrouve ainsi des dérivés de ChatGPT optimisés pour faciliter les arnaques ou la diffusion de virus, comme WormGPT ou encore FraudGPT. Simples d’usages, ces outils se répandent comme une traînée de poudre, laissant craindre une augmentation drastique des attaques.

Artificial intelligence or “AI” is one of the newest technologies the world is exploring on a massive scale. The FBI is also examining AI to anticipate and defend against threats. Learn more in this episode of Inside the FBI podcast: https://t.co/mbdjOYDnOp

