Vinted : un mauvais plan pour vendre de la cocaïne ?

La plateforme comme intermédiaire de vente

C’est une information sortie par Nice-Matin : le 24 mars, les gendarmes interpellent un homme âgé d’une trentaine d’années à Roquebrune, dans les Alpes-Maritimes. Surveillé depuis plusieurs mois par les services de renseignement, il était suspecté d’entretenir un réseau de vente de stupéfiants en passant, notamment, par la plateforme Vinted.

Bonne pêche pour les gendarmes de Menton, qui ont retrouvé chez l’homme 300 grammes de cocaïne, 315 grammes de résine de cannabis, une carabine calibre 12, un 22 long rifle chargé, des munitions, mais aussi 4 370 euros en liquide.

Vinted de plus en plus détournée

Pour l’heure, les informations ne laissent pas savoir si cet homme ne se servait que de Vinted dans son réseau de vente et de distribution de stupéfiants, ou non. Cependant, le fait que la plateforme soit utilisée comme rouage d’un réseau de stupéfiants n’est pas non plus surprenant. De plus en plus d’usages illégaux du site sont recensés, comme par exemple des canaux de vente de contrefaçons. Pour vous en prémunir, nous vous avions d’ailleurs concocté un petit guide.

Vinted souvent détournée donc, comme dans l’affaire, bien plus légère, de cette étudiante espagnole en Erasmus se servant de la plateforme pour expédier et recevoir des colis d’affaires personnelles à moindre coût. Un cas moins grave que du trafic de drogue, mais tout aussi révélateur d’une lente dérive de la plateforme.

Pour revenir à l’affaire de Roquebrune, l’homme a reconnu les faits et a été placé en détention provisoire. Dix de ses anciens clients ont aussi été entendus par les forces de l’ordre, pour des convocations ultérieures. Le jugement du principal suspect est fixé au 5 mai.