Vidéo : Xiaomi Mi 11i, le smartphone de trop ?

5 mois après la sortie du Mi 11, Xiaomi lance son Mi 11i. Habitué aux noms à rallonge (et à coucher dehors), c’est la première fois que la firme chinoise sort une version « i » d’un de ses flagships. Alors où se situe cet appareil dans la galaxie Mi et quelle est sa cible ?

Après un très bon Mi 11, un Mi 11 Ultra « Premium » (étanche, zoom x120 et second écran au dos) et une paire de Mi 11 Lite (4G et 5G) sur un segment un peu plus abordable, voici le Xiaomi Mi 11i. Comme les Mi 11 et Mi 11 Ultra, il s’agit d’un smartphone haut de gamme 5G avec un Qualcomm Snapdragon 888 gravé en 5 nm, de la RAM LPDDR5 et une mémoire de stockage UFS 3.1. Bref, le haut du panier et un des smartphones les plus puissants du moment. Nous mettrons la version Ultra de côté pour comparer un peu cette version i avec le Mi 11 sorti au moins de décembre 2020. En fait nous allons voir que cette version i qui sort environ 5 mois après son grand frère est un peu ce que sont les versions T chez OnePlus.

Très proche du Mi 11

Les Mi 11 et Mi 11i partagent pas mal de points communs : même SoC, même poids (196 g) et des parties photo similaires. Le capteur principal est légèrement différent avec une meilleure ouverture pour le Mi 11i (mais sans stabilisation optique) et un pixel binning différent avec un groupement par 4 pour le Mi 11 et par 9 pour le Mi 11i. Ce qui veut dire qu’en condition normale, le Mi 11 shootera en 27 MP et le Mi 11i en 12 MP. La partie « ultra grand-angle » change aussi légèrement avec un capteur 13 MP pour le Mi 11 et un 8 MP pour le petit frère. Les batteries sont du même calibre (respectivement 4600 et 4520 mAh) mais la charge rapide est meilleure sur le Mi 11 : 55 W (sans fil 50 W) contre 33 W. Les deux appareils sont stéréo Dolby Atmos mais le Mi 11i n’a pas de prise jack.

L’écran : très bon, mais moins bien que le Mi 11

La plus grosse différence se situe au niveau de l’écran. Si les deux proposent des dalles Samsung et un rafraichissement 120 Hz, l’écran du Mi 11 est plus grand (6,81 pouces contre 6,67) avec des bords incurvés et propose une définition supérieure de 3200×1440 pixels contre 2400×1080. Du coup la résolution est aussi plus élevée avec 515 DPI contre 395.

Quid du prix ?

Dans sa version 8 + 128 Go le Mi 11 est encore vendu 749,90 € sur le site officiel alors que ce Mi 11i est

précommande à partir de ce 11 mai (sortie le 28 mai) pour 649,90 € (699,90 € pour une version avec 256 Go d’espace). Seulement 100 € de moins ce n’est pas énorme d’autant qu’on peut dorénavant trouver le Xiaomi Mi 11 256 Go à 689 € chez Rakuten par exemple. Bien sûr la stratégie qui consiste à sortir plein d’appareils différents a toujours fonctionné pour Xiaomi, mais là quelque chose doit nous échapper… Certes le Mi 11i est un très bel appareil, un peu plus fin, que nous sommes en train de tester en ce moment, mais le Mi 11 est tout simplement mieux alors qu’il est moins cher…