Vers un Bitcoin à 300 000 $ avant la fin 2021 ?

Depuis le début d’année 2021, le cours du Bitcoin connaît une expansion sans précédent. Après avoir franchi la barre des 60 000 dollars à la mi-mars 2021, la question est maintenant de savoir jusqu’où le BTC continuera sa folle ascension. Pour l’heure, le phénomène ne semble pas prêt de s’arrêter. Certains analystes assurent même que la reine des cryptomonnaies pourrait atteindre le million de dollars d’ici 10 ans.

Et à court terme ? Pour Bobby Lee, co-fondateur de BTTC, l’une des principales plateformes d’échanges et de trading de devises numériques au monde, le Bitcoin a toutes les chances d’atteindre les 300 000 dollars avant la fin de l’année 2021. Plus précisément, il parie sur le cap des 100 000 dollars, qui devrait être atteint selon d’ici l’été 2021.

100 000 $ d’ici l’été 2021 ?

« Le bull run du Bitcoin intervient tous les 4 ans et celui-ci est très important. Je pense que le cours pourrait vraiment attendre les 100 000 $ cet été », a-t-il assuré lors d’une interview donné à une chaîne de TV américaine. Qu’est-ce que le bull run vous demandez-vous ? Ce terme décrit ni plus ni moins une hausse prolongée de la valeur d’un actif, que ce soit sur n’importe quel marché, et non seulement celui des cryptomonnaies. Concernant le Bitcoin, le bull run actuel s’explique par de nombreux facteurs.

À commencer par l’engagement de nombreux investisseurs prestigieux ou réputés comme Tesla (1,5 milliard de dollars investis récemment dans le BTC), Mastercard ou Paypal en faveur du Bitcoin. Cette nouvelle confiance accordée au BTC par des entreprises transforme lentement, mais sûrement le Bitcoin en l’or du numérique, une nouvelle valeur refuge.

Après le bull run viendra l’hiver du Bitcoin

Seulement et comme l’explique Bobby Lee, un bull run est cyclique. Dans le cas du Bitcoin, le premier épisode haussier a eu lieu en 2013, puis en 2017. Nous vivons actuellement le 3e Bull Run du BTC en ce début d’année 2021. Chaque bull run a multiplié le cours du BTC par 10 voire plus. Sachant cela, le cap des 300 000 $ d’ici la fin 2021 semble réaliste et jouable.

Seulement, chaque cycle a une fin. Et justement, chaque fin de bull run est marquée par une baisse flagrante du cours de l’actif en question pendant quelques années, avant un nouveau bull run. Cette période, Bobby Lee l’a surnomme « l’hiver ». « Le cours pourrait diminuer fortement lorsque la bulle va exploser. Dans l’industrie crypto, nous appelons ce phénomène « un hiver Bitcoin » et cela peut durer deux ou trois ans », explique-t-il. Bien entendu, tout cela reste de la spéculation, et rien ne dit que le Bitcoin suive le même schéma. L’avenir nous le dira.

Source : Cryptonaute