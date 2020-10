Ventes flash d’Halloween sur GoDeal24 : Windows 10 Pro à seulement 7,40 € et Office Pro à 20,68 €

Pour célébrer Halloween comme il se doit, GoDeal24.com propose des prix complètement fous pour une durée limitée avec sa vente flash d’Halloween 2020. Pendant cette période vous pouvez profiter de plus de 60% de réduction sur une vaste sélection de clés de licence de logiciel. Pour faire simple, vous ne trouverez pas moins cher ailleurs. C’est l’occasion idéale pour mettre à jour son système d’exploitation ou acheter la version d’Office qu’il vous manque pour travailler.

Passez à la vitesse supérieure en optant pour le meilleur OS avec une réduction de 50 %

Windows 10 est considéré comme le roi des systèmes d’exploitation et vous pouvez finalement mettre à jour votre vieillissant Windows 7 ou 8. Pas besoin de casser sa tirelire pour ça puisque vous profitez d’un tarif à moitié prix. Une promotion “incroyable, mais vraie” juste pour cette période d’Halloween. Expérimentez sur votre ordinateur la puissance de Windows 10 avec ses énormes améliorations en termes de puissance et d’efficacité : franchissez le pas aujourd’hui !

Pour cela, il suffit d’utiliser le code GG50 lorsque vous allez passer votre commande pour obtenir votre réduction de 50%.

Une autre grosse promotion de 62% sur MS Office 2016 et 2019

Profitez de la puissante suite de logiciels de Microsoft pour travailler avec plus d’efficacité pour un prix défiant toute concurrence avec cette promotion de 62%. Vous pouvez sélectionner la version 2016 ou 2019 de Microsoft Office : il suffit d’utiliser le code GG66 pour valider cette énorme réduction valable uniquement pendant cette vente flash d’Halloween.

Microsoft Office 2019 Professional Plus – 1 PC à 29,22 €

Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus Bundle à 34,07 €

Microsoft Office 2016 Professional Plus – 1 PC à 20,68 €

Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus Bundle à 24,14 €

Besoin d’autre chose ? Nous avons aussi des offres pour vous !

Avec cette vente flash d’Halloween de GoDeal24, il y en a pour tout le monde. Si vous devez acheter un autre logiciel, vous profiterez aussi d’une réduction de 55% avec le code GG55 au moment de la commande lorsque vous ferez votre achat.

Microsoft Office 365 Professional Plus – 1 appareil pour 1 an à 15,19 €

Office 2019 Home and Business pour Mac à 50,25 €

Office 2016 Home and Business pour Mac à 42,49 €

Les offres ci-dessus sont limitées à une courte période alors si vous désirez acheter un logiciel dans un futur proche, ne traînez pas trop ! Vous pourriez passer à côté d’une occasion en or.

