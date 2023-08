Vacances pas chères : c’est le moment de partir à bas prix !

C’est la fin des vacances ! Ou est-ce le début ? Avec la rentrée des classes et la fin de la période estivale, les billets d’avion sont moins chers et les séjours aussi ! Si vous n’avez pas d’enfants ou que la rentrée universitaire vous laisse encore des jours devant vous, il faut en profiter !

La fin de l’été c’est le 23 septembre et pas uniquement à la reprise de l’école. Si vous n’avez pas d’enfants, pourquoi se cantonner à juillet-août pour prendre vos vacances ? Pendant cette saison, tout est plus cher : locations, Airbnb, billets d’avion, activités, etc. En partant à partir du 4 septembre, vous allez économiser de l’argent tout en évitant la foule.

Ne faites plus la queue pour les parcs d’attractions, les restaurants et profitez des plages vides à 80 %. D’autant que septembre est un mois où il fait encore très beau : Espagne, Italie, Croatie, Maroc, Grèce, Malte, Turquie, Chypre, Bulgarie, Portugal… C’est le moment de partir ! Les tour opérateurs le savent bien et ils essayent de remplir leurs avions : c’est l’occasion de s’offrir un voyage seul ou à 2 à moindre frais en s’y prenant quelques jours à l’avance.

Pour vous aider, nous vous avons sélectionné deux sites pour prendre vos vacances : Go Voyages et Opodo…

Opodo : votre partenaire vacances depuis plus de 20 ans

Ibiza, Alicante, Naples, Agadir, Dublin : Opodo c’est l’occasion de voyager à prix réduit sur des dizaines de destinations ! Fondé en 2001, Opodo offre une interface conviviale et facile à naviguer, permettant aux utilisateurs de rechercher rapidement des vols, des hôtels, des locations de voitures et des forfaits vacances. L’interface intuitive permet aux voyageurs de spécifier leurs préférences, telles que les dates de voyage, les aéroports de départ et d’arrivée, et les options de classe.

Opodo propose également des offres spéciales et des remises exclusives, ce qui peut permettre aux utilisateurs de réaliser des économies substantielles sur leurs réservations. De plus, le site propose souvent des forfaits combinant vols, hôtels et/ou locations de voitures à des tarifs avantageux, offrant ainsi une solution complète pour des voyages sans tracas, y compris les navettes vers les aéroports. Opodo propose aussi son offre « Prime » qui permet de profiter d’avantage toute l’année : billet encore moins cher, assistance prioritaire, prix avantageux pour vos amis, etc. Enfin, dans le menu « Autres » en haut du site, vous trouverez des prix sur les croisières.

Un exemple de prix pour vous donner une idée ? Envolez-vous au départ de Paris pour Valence du 3 au 19 octobre pour 29,42 € ou au départ de Lyon pour Venise du 11 au 14 septembre pour 45,37 €.

Go Voyages : des prix toute l’année !

Go Voyages fonctionne de la même manière que Opodo. Nous vous conseillons d’ailleurs de consulter ces deux sites, car ils ne proposeront pas les mêmes destinations aux mêmes dates. Sur Go Voyages on retrouvera donc une large gamme d’options de voyage en un seul endroit : réservation de vols, des hôtels, des locations de voitures et des forfaits vacances. Le site fonctionne comme son homologue avec des offres promotionnelles pour remplir avions et hôtels. En dehors des périodes de fortes activités, vous pouvez donc faire de grosses économies. Si vous avez une date où vous désirez partir, faites un tour sur le site quelques jours avant, vous pourriez trouver une destination exotique à prix cassée. Rien ne vous empêche non plus de prévoir à long terme : sur la période d’octobre, il faut encore chaud dans le sud de l’Europe !