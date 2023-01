USB Killer : Peine de mort pour vos smartphones et ordinateurs ?

USB Killer est un terme générique pour désigner des clés USB malveillantes qui détruisent l’appareil sur lesquels elles sont branchées. Un gadget à la James Bond qui a vu le jour en 2015, mais qui se démocratise de plus en plus. On en trouve maintenant sur très facilement sur des magasins en ligne pour moins de 30 €…

Vous savez sans doute que les clés USB sont une des causes principales de contamination. Et bien, il faudra encore redoubler de vigilance à cause des « USB Killer ». Ces clés particulières, qu’il est possible de trouver sur le Net pour quelques dizaines d’euros, sont en fait de redoutables appareils qui peuvent détruire les composants électroniques du système hôte. En accumulant puis en relâchant une tension stockée sur un condensateur, elles détruisent carte mère, carte graphique, disque dur, etc. Sur une télévision, un téléphone ou un media center le résultat sera la même. Encore une raison supplémentaire de faire attention à ce que vous branchez sur votre matériel…

Ce n’est pas illégal ?

Vendues sur des plates-formes marchandes en ligne, ces clés USB sont officiellement vendues pour « tester » les ports USB. Sur AliExpress par exemple on peut voir un avertissement « N’utilisez pas cette clé de manière illégale ou pour faire le mal autour de vous. » Un vœu pieux, car qui va acheter une « USB Killer » pour tester la résistance de sa propre machine ? Surtout quand on sait qu’il s’agit d’un condensateur qui va accumuler 110 volts pour les libérer d’un seul coup et griller tout ce qu’il y a sur sa route. On trouve même des produits avec des adaptateurs micro-USB ou USB-C pour brancher ces engins du diable sur des smartphones.

Ne laissez pas votre appareil traîner et ne branchez rien d’inconnu sur votre ordinateur ou votre smartphone !

N.B. : Attention à ne pas confondre une USB Killer avec la clé USB Kill qui permet de faire des pentests (test d’intrusion informatique)