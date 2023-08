USB-C : une belle innovation bientôt obsolète ?

Cela va faire 10 ans que l’USB-C est devenu une norme pour beaucoup de fabricants et d’appareils. Si ce nouveau standard de connecteurs a bien des défauts, il faut lui reconnaître un véritable apport dans nos usages. Retour sur un câble devenu un véritable enjeu de pouvoir sur le marché de la high-tech.

C’est quoi un câble USB-C ?

Revenons aux origines ! Qu’est-ce qu’un câble USB-C ? Il s’agit d’un type de connecteur dont le concept a été finalisé en août 2014, par l’organisme USB Implementers Forum, sorte de gestionnaire des normes USB. L’apparition de ce nouveau standard a été l’occasion d’une universalisation des connecteurs pour de nombreux appareils (smartphones, tablettes…) qui continue encore aujourd’hui. Par exemple, de plus en plus de PC et même de multiprises proposent des terminaux USB-C.

Un connecteur pensé pour des usages multiples

Le premier grand avantage de l’USB-C vient de son adoption par de nombreux fabricants, au-delà des smartphones. Aujourd’hui, la plupart des appareils bénéficient d’un port USB-C : cigarettes électroniques, appareils photo, caméras, mini-drones, manettes de consoles… Une standardisation qui simplifie grandement la gestion des câbles et chargeurs.

Mieux encore, l’USB-C est conçu pour être polyvalent. Une qualité qui lui permet, théoriquement, de couvrir un grand nombre d’usages : alimentation, transfert de données, sortie audio ou vidéo… Chaque fabricant n’active pas toutes ces possibilités, mais cela ouvre un champ de possibilités immense tout en facilitant l’accès à un connecteur.

Une question de compatibilité

Pour autant, tout n’est pas rose au pays des câbles. Oui, l’USB-C est une véritable innovation qui a su simplifier grandement le monde de la connectique et du management de câbles. Mais d’un autre côté, certains fabricants rechignent à se mettre à la page, à l’instar d’Apple. Le géant californien n’a jamais souhaité s’adapter à la norme. Même mis dos au mur par la Commission européenne, le fabricant de Cupertino a trouvé l’astuce pour ne pas totalement correspondre au standard USB-C.

D’un autre côté, des fabricants déjà passés à la norme USB-C commencent à prendre leur liberté. Par exemple, les Pixel 6 nécessitaient l’usage d’un câble USB-C spécifique pour permettre la recharge du smartphone. Cette situation a depuis été corrigée. Dans un autre registre, on ne compte plus les types de charges rapides qui nécessitent un chargeur spécifique. Sans l’appareil idoine, le smartphone perd de son intérêt. Une situation qui ne met pas en danger cette norme, mais qui mènera petit à petit à l’obsolescence de ce standard.