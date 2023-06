UPDF : le logiciel le plus complet pour manipuler et annoter des PDF

Vous avez pour habitude de manipuler des PDF et vous faites naturellement confiance aux logiciels les plus connus de cette catégorie. Pourtant, l’alternative UPDF propose plus de fonctionnalités et un bien meilleur rapport qualité/prix. Présentation…

Le logiciel UPDF, est une solution logicielle avancée conçue pour faciliter la création, la gestion et la conversion de documents au format PDF. Avec sa large gamme de fonctionnalités et sa facilité d’utilisation, UPDF est devenu un outil essentiel pour les professionnels travaillant avec des documents numériques. C’est une excellente alternative à Adobe Acrobat d’autant que la version payante du logiciel est en ce moment en promotion à -50 %.

UPDF offre une interface utilisateur intuitive et conviviale, permettant aux utilisateurs de naviguer facilement dans le logiciel et d’accéder rapidement à toutes les fonctionnalités disponibles. Il prend en charge une variété de systèmes d’exploitation, y compris Windows, macOS et Linux, assurant ainsi une compatibilité étendue avec les environnements informatiques modernes. Et bien sûr si nous vous en parlons c’est que UPDF est aussi disponible sur mobile : iOS et Android.

Les principales fonctionnalités

L’une des fonctionnalités clés d’UPDF est sa capacité à créer des fichiers PDF à partir de divers formats de fichiers sources. Que ce soit à partir de documents texte, de présentations, de feuilles de calcul ou même d’images, UPDF permet aux utilisateurs de convertir facilement et efficacement ces fichiers en PDF sans perte de qualité. En outre, il offre également la possibilité de fusionner plusieurs fichiers PDF en un seul document, simplifiant ainsi la gestion de gros volumes de données.

UPDF offre également un ensemble complet d’outils d’édition de PDF. Les utilisateurs peuvent modifier le contenu textuel des documents PDF, ajouter, supprimer ou déplacer des pages, insérer des images et des graphiques, ainsi que mettre en forme le texte et les éléments visuels pour améliorer la lisibilité et l’attrait visuel du document. De plus, il est possible de sécuriser les fichiers PDF avec des mots de passe, des signatures numériques et des autorisations d’accès, garantissant ainsi la confidentialité des informations sensibles.

Conversion facile et reconnaissance de caractères

Une autre fonctionnalité puissante d’UPDF est sa capacité à convertir des fichiers PDF en d’autres formats couramment utilisés. Que ce soit pour extraire le contenu textuel d’un fichier PDF, exporter des images ou convertir un PDF en format Word, Excel ou PowerPoint, UPDF fournit des outils avancés pour simplifier ces processus de conversion. Cela permet aux utilisateurs de travailler de manière transparente avec des formats de fichiers différents et d’intégrer les informations contenues dans les documents PDF dans d’autres applications.

Très fort, UPDF propose aussi un module de reconnaissance de caractères : le logiciel va analyser le PDF pour extraire automatiquement le texte que vous pourrez coller dans un traitement de texte. Pratique. On pourra aussi aisément annoter les PDF de différentes manières : texte, tampons, autocollant, surlignage, etc.

Un logiciel et un cloud !

UPDF offre également des fonctionnalités avancées pour la gestion des documents PDF. Il permet de compresser les fichiers PDF pour réduire leur taille, facilitant ainsi leur stockage et leur partage. De plus, il offre des outils de recherche qui permettent aux utilisateurs de trouver rapidement des mots-clés ou des phrases spécifiques dans de vastes collections de fichiers PDF. Cela est particulièrement utile pour les professionnels travaillant avec d’importants ensembles de données documentaires.

Enfin, UPDF est également compatible avec les services de stockage cloud populaires tels que Dropbox et Google Drive, ce qui facilite le partage et la collaboration sur les documents PDF. Les utilisateurs peuvent accéder directement à leurs fichiers cloud depuis l’interface d’UPDF, ce qui leur permet de travailler sur leurs documents où qu’ils se trouvent, en utilisant différents appareils.

Un challenger de poids !

UPDF est complètement gratuit, mais pour profiter de toutes ses fonctionnalités vous pourrez passer à la version payante. C’est un bon investissement si vous manipulez des PDF tous les jours d’autant qu’il est bien moins cher qu’Adobe Acrobat Standard ou Pro avec un prix de seulement 49,99 € /an. C’est même le moment de prendre votre licence puisqu’en ce moment le prix chute à seulement 29,99 €. Vous êtes convaincu et vous désirez une licence à vie ? Il ne vous en coûtera que 49,99 € au lieu de 99,99 € (-50%) : c’est le bon plan du moment ! Mais pour voir à quel point UPDF écrase la concurrence, nous vous proposons un petit tableau…

Prix, Systèmes et fonctionnalités Adobe Acrobat Standard DC Adobe Acrobat Pro DC UPDF Prix 187.08 €/an 287.88 €/ an 29,99 €/an Système compatibles Windows uniquement Windows, Mac, iOS et Android Windows, Mac, iOS et Android Lecture PDF Ouvrir, afficher et lire des PDF √ √ √ Afficher un PDF sous forme de diaporama × × √ Modification PDF Modifier le texte existant dans les PDF √ √ √ Ajouter, supprimer, extraire, faire pivoter, rogner et remplacer des images √ √ √ OCR Transformer les documents numérisés en PDF consultables et modifiables × √ √ Convertir PDF Convertir PDF en Word, Excel, PPT, Texte, RTF, HTML, XML et images (PNG, JPEG, TIFF) √ √ √ Enregistrer le PDF au format PDF/A × √ √ Organiser le PDF Rogner des pages √ √ √