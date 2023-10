Une plaque Google avis pour récolter un maximum d’avis positifs

Pour toute entreprise, les avis clients sont cruciaux, ils permettent de forger une réputation et de détecter les lacunes à combler. C’est dans ce cadre qu’a été inventée la plaque avis Google, ce petit accessoire permet de récolter des avis de manière simple et rapide.

Connaissant l’importance des avis pour votre marque, qu’ils soient positifs ou négatifs, nous avons décidé de vous présenter la plaque NFC avis Google. Elle peut vous être très utile pour développer votre business en tenant compte des avis de vos clients.

Les avis clients sont indispensables pour pouvoir améliorer sa marque, ses produits et ses services. C’est dans ce cadre que la plaque avis Google est utile, ce petit gadget, placé dans votre boutique, permet de récolter les avis clients sans qu’un employé n’ait à intervenir.

Lisez ce guide complet jusqu’à la fin pour découvrir :

Qu’est-ce qu’une plaque avis Google ?

Comment bien l’utiliser ?

À quelles entreprises est-elle destinée ?

À quel endroit la placer pour assurer son efficacité ?

Quel que soit votre secteur d’activité, la plaque avis Google vous sera d’une grande aide, grâce à elle, vous pourrez connaître ce que votre clientèle aime et ce qu’elle n’aime pas. Ainsi, vous pourrez apporter des améliorations pour séduire les potentiels clients tout en fidélisant ceux qui ont acheté.

Qu’est-ce qu’une plaque avis Google sans contact ?

Les nouvelles technologies ont révolutionné le commerce, elles permettent de rendre les choses plus faciles, plus rapides et plus agréables. Sur internet, les marques peuvent faire de la publicité et vendre des produits. Les clients n’hésitent pas à exprimer leur satisfaction ou leur déception après l’achat.

Que ce soit pour les boutiques en ligne ou pour les boutiques physiques, les avis clients sont essentiels. C’est dans cette optique qu’a été inventée la plaque avis Google, connue également sous le nom de Plaque Google reviews. Il s’agit d’une plaque connectée dotée d’une puce NFC (code) qui permet aux clients de donner leur avis.

La plaque NFC avis Google est un support physique à placer dans votre boutique ou vos locaux pour récolter les avis des internautes. Les avis et commentaires collectés seront affichés dans les résultats des moteurs de recherche, avec des avis positifs, vous vous forgerez une réputation en ligne solide.

Avec des mauvais avis, vous serez moins réputé, néanmoins, vous pouvez arranger cela en répondant au plus vite au client mécontent comme aux clients satisfaits. Rester transparent vous permettra d’améliorer votre image et votre e-réputation. La collecte d’avis et d’évaluations clients vous permettra d’apporter des améliorations sur vos services ou vos produits.

La plaque Google reviews : avantageuse pour quelles entreprises ?

Les avis clients, en particulier ceux sur Google, sont un facteur déterminant de la position de votre entreprise dans les résultats des moteurs de recherche. De nos jours, en France, la grande majorité des consommateurs font leur achat sur internet, et pour s’assurer de la qualité des produits ou des services, ils consultent les avis laissés.

Avec de nombreux commentaires positifs, votre image sera positive. Les clients potentiels vous feront confiance et se tourneront vers votre entreprise. Une marque avec beaucoup d’avis clients positifs sera considérée comme fiable et pertinente par les internautes. Ainsi, les avis Google vont augmenter votre taux de clic ou CTR. Plus encore, la présence des avis en ligne augmentera la visibilité de votre enseigne dans les pages de résultats de Google.

Du fait qu’elle permet de récolter un maximum d’avis, la plaque avis Google est adaptée à toutes les entreprises. Qu’il s’agisse d’une association, d’une grande marque, d’une petite boutique ou même d’une entreprise de service, les plaques NFC avis sont très utiles. Avec cette plaque connectée, récolter des avis sera un jeu d’enfant, et surtout, les clients n’hésiteront pas à donner un avis honnête.

Comment utiliser sa plaque Google avis et en tirer profit ?

Pour commencer, il vous faudra acheter une plaque Google avis, vous pouvez la trouver facilement en ligne. Bon nombre de revendeurs en France la proposent à un prix abordable avec une livraison offerte. Après l’achat, pas besoin d’abonnement ou d’outils supplémentaires, vous n’avez qu’à l’installer dans vos locaux et elle vous servira pendant des années.

Concernant son fonctionnement, la plaque Google reviews est dotée d’une puce NFC, d’où son appellation « Plaque NFC avis Google ». La quasi-totalité des smartphones et des téléphones portables sont équipés d’un lecteur NFC, dans ce cas, l’appareil est immédiatement connecté à la plaque. Si ce n’est pas le cas, le client devra prendre son téléphone et scanner le QR code sur la plaque pour se connecter. Pas besoin de s’inscrire ou de télécharger une application.

Une fois connecté, il arrivera directement sur la page d’avis Google de votre marque. Ainsi, il pourra donner son avis via son appareil mobile. La plaque avis Google permet aux acheteurs de donner librement leur avis, sans avoir peur de s’exprimer face à un employé de l’entreprise. Cet accessoire est simple et efficace, l’opération ne prendra que quelques secondes.

Ne vous contentez pas de récolter des avis, il faut les surveiller de près et y répondre. Ne fuyez pas les avis négatifs, c’est là l’avantage de la plaque NFC avis Google. Les avis négatifs permettent d’améliorer vos services ou vos produits pour fidéliser votre clientèle et pour séduire vos potentiels prospects. Mettez en place des stratégies en fonction de la notation obtenue, ainsi, vous pourrez améliorer votre taux de conversion.

Où placer sa plaque NFC avis Google ?

Pour récolter les témoignages et les commentaires clients, vous devez placer votre plaque avis Google de façon à ce qu’elle attire leur attention. Choisissez un emplacement visible et accessible. Vous pouvez par exemple la placer à la sortie, sur le comptoir, près de la vitrine ou de la caisse. Si vous avez plusieurs rayons ou plusieurs étages, vous pouvez en acheter plusieurs et les répartir un peu partout.

Et surtout, faites l’effort d’encourager les consommateurs à donner leurs avis. Pour ce faire, vous pouvez mettre une pancarte signalétique, des autocollants personnalisés ou des stickers muraux. Vous pouvez également demander à vos employés de solliciter l’avis des clients gentiment ou même proposer des récompenses spéciales aux clients qui déposent des avis.

Si vous faites l’effort d’encourager les clients à déposer un avis, votre entreprise va en récolter des dizaines par jour. N’oubliez pas de placer une petite explication de la procédure à suivre, car les clients ne savent pas forcément comment s’y prendre.

Achetez dès aujourd’hui votre plaque avis Google !

Soyez-en sûr, vous ne regretterez pas d’avoir investi dans l’achat d’une plaque avis Google, car celle-ci aura un impact sur votre réputation en ligne, votre visibilité et votre chiffre d’affaires. La plaque Google reviews est une petite innovation, mais très simple et efficace, c’est un véritable levier de communication et de marketing. Les possibilités d’emplacement pour une plaque NFC avis Google sont multiples, à vous de choisir le meilleur endroit !