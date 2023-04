Une nouvelle fonction pour retrouver votre téléphone, même éteint ?

Google avec ses appareils Pixel fait figure de locomotive dans le microcosme Android. La firme américaine teste des fonctionnalités sur ses propres appareils avant de les populariser et de faire en sorte qu’elles se fassent adopter par les autres constructeurs. C’est notamment le cas avec la fonction de détection d’accident de voiture par exemple.

Pixel Power-off Finder : vers une adoption sur Android 14 ?

Ici c’est un peu différent puisque l’idée vient à l’origine d’Apple et qu’il faudra sans doute un changement matériel, mais Google veut proposer sa propre version de Find My Device (Localiser), une fonctionnalité qui permet aux clients Apple de retrouver un iPhone, un iPad ou un Mac même si l’appareil est éteint. Chez Google, on a déjà un nom : Pixel Power-off Finder. Basée sur la norme radio UWB (Ultra Wideband), elle a déjà été présentée en décembre 2022 sur un appareil non connecté à Internet.

La prochaine étape serait de retrouver un appareil qui serait éteint. Il faudrait pour cela que la puce Bluetooth soit activée tout le temps. Et là c’est le mystère : si on est déjà sûr que le prochain Pixel 8 embarquera un tel matériel, on ne sait pas si les Pixel 6 et 7 sont déjà équipés d’une telle puce. On en saura plus au mois de mai lors du prochain Google I/O avec sans doute une présentation du Pixel Fold et de la tablette Pixel. Bien sûr, cette fonction pourrait se populariser chez les autres constructeurs via une intégration profonde dans Android 14.