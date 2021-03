Une Nintendo Switch Pro avec écran OLED pour Noël ?

Les rumeurs concernant une éventuelle Nintendo Switch Pro ne sont pas nouvelles. Nous vous en parlions déjà en début janvier 2020. Il faut dire que dès sa sortie en 2017, la Switch était déjà à la traîne sur le plan technique, notamment face à ses deux principales concurrentes : la PS4 et la Xbox One. Seulement, les deux machines de Sony et Microsoft ont tiré leur révérence au profit des surpuissantes PS5 et Xbox Series X depuis le mois de novembre 2020.

Autant vous dire que le gap technique entre la Switch et ces consoles de nouvelle génération est immense. Pour rester dans la course, Nintendo n’a pas d’autres choix que de procéder à une « upgrade » de sa console hybride. Et d’après nos confrères du site Bloomberg, l’entreprise nipponne est effectivement à l’œuvre sur une Nintendo Switch Pro.

Selon leurs informations, le constructeur aurait prévu de lancer cette Switch Pro lors des fêtes de fin d’année 2021. Plus intéressant, elle serait dotée d’un nouvel écran. Au revoir donc cette dalle LCD 6,2″ plutôt vilaine, la Switch Pro profiterait d’un écran OLED 7″. Grâce à l’OLED, les joueurs profiteront d’une meilleure qualité d’image, avec un contraste infini et des couleurs plus naturelles avec des blancs éclatants et des noirs profonds.

Enfin des jeux affichés en 4K sur la TV !

Autre point, l’OLED présente l’avantage d’économiser bien plus d’énergie qu’une dalle LCD. Cette dalle serait fabriquée en masse par Samsung dès le mois de juin 2021 pour un début d’assemblage de la console en juillet. Seul bémol à noter, il faudra se contenter de la même définition en HD (720p). Dommage, une dalle en Full HD aurait été fantastique.

En revanche, et il s’agit de l’une des avancées principales de cette Switch survitaminée, elle serait capable d’afficher les jeux en 4K une fois en mode Dock sur votre TV. Une excellente nouvelle pour tous les possesseurs de téléviseurs 4K, qui il faut le dire, ne profitait pas d’un rendu exceptionnel avec la Nintendo Switch première du nom.

Pour rappel, la Switch a été lancée en 2017 et enregistre donc quatre ans de carrière. Fin 2019, Big N a décliné sa console hybride en une version exclusivement portable : la Switch Lite. Avec l’avènement des consoles de nouvelle génération, il serait peut-être temps de muscler les caractéristiques techniques de la Switch avec cette version Pro. Croisons les doigts pour que les informations de Bloomberg s’avèrent exactes.

