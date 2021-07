Une appli pour tester l’étanchéité de votre smartphone Android

Les smartphones « Premium » disposent souvent dune spécification IP67 ou IP68 qui permet en théorie de les sauver de l’eau en cas d’immersion (temporaire ou prolongée). Or, les chutes ou l’usure du téléphone altèrent parfois cette étanchéité. L’application Water Resistance Tester peut tester votre appareil et voir s’il reste bien étanche malgré les années.

Avant de commencer, notons que l’application Water Resistance Tester ne fonctionne qu’avec les appareils IP67 (résistant à une immersion temporaire) et IP68 (immersion prolongée). Il faudra aussi que votre appareil embarque un baromètre. Ce dernier permet normalement d’affiner le positionnement GPS, mais ici il servira à vérifier que les joints qui protègent votre smartphone de l’eau sont bien intacts en calculant la pression interne.

Un baromètre pour calculer la pression

Comment ? En pressant l’écran. Si l’appli détecte une différence entre la pression atmosphérique moyenne et la pression interne de l’appareil, cela signifie que l’appareil n’est plus étanche. Sur notre Samsung Galaxy Note20 Ultra nous pouvons voir que tout va bien tandis que sur le Google Pixel 4a 5G (pourtant équipé d’un baromètre), l’appli nous explique que l’appareil n’est pas résistant à l’eau. Le smartphone n’est pourtant pas cassé, il ne propose tout simplement pas cette spécificité.

Si vous désirez savoir si votre appareil dispose d’un baromètre et d’une spécification IP67/68, il suffit d’aller faire un tour sur le site du constructeur. Notez quand même que si votre appareil est IP68, il aura très probablement un baromètre tandis que l’inverse n’est pas forcément vrai. Si vous avez un « flasgship » de moins de 3 ans, vous aurez certainement les deux.

Un très bon test

Vous pouvez très bien demander à utiliser Water Resitance Tester sur un appareil que vous êtes désireux d’acheter et même tester un appareil neuf pour voir s’il n’est pas défectueux. Vous n’avez pas de smartphone étanche et vous voulez savoir quoi faire en cas de pépin ? Nous avons rédigé un article qui vous expliquera quoi faire et qui explique tout sur les normes IP. Enfin si vous êtes maladroit ou que vous vouliez un appareil qui aille vraiment sous l’eau, vous trouverez des appareils IP69K blindés dans notre section Bons Plans.