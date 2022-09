Un Pixel pliant dès 2023 ? Tous les indices laissés par Google…

En apparence, Google semble se désintéresser du marché des smartphones pliants. Alors que Samsung mène la danse sur ce segment, loin devant Xiaomi, Oppo ou Motorola, la firme américaine prépare aussi un appareil de ce type… Et pour plus tôt qu’on pourrait le penser.

Même si le marché des smartphones pliants est encore assez marginal, sa progression est fulgurante et Samsung compte beaucoup dessus à l’avenir. Alors que plusieurs marques se positionnent sur ce segment, Google semble un peu en retard. Vraiment ? Dès 2019, la firme avait déjà avoué à la version américaine de CNet de sa volonté de jouer sur la forme de ses appareils en proposant des smartphones novateurs alors qu’en 2020, un document interne chez Google a révélé le nom de code « passport » supposé être un appareil pliant… Mais plus récemment, Google a laissé filer d’autres indices.

Des indices dans Android 12L…

Suite à la sortie d’Android 12 l’année dernière, Google a lancé Android 12L, un OS destiné aux appareils avec un grand écran. Si ce système a équipé des tablettes, il est aussi parfait pour le multifenêtrage sur un appareil pliant. C’est aussi à ce moment qu’un nouveau nom de code fait son apparition : « jumbojack ».

Les informations sont rares sur cet appareil pliant qui pourrait finalement s’appeler Pixel Notepad selon 9to5Google, mais en regardant mieux les animations aperçues dans Android 12L, on peut voir un appareil pliant de type « Fold ». On note quand même que les proportions « carrées » sont plus proches d’un Oppo Find N que celles d’un Samsung Galaxy Fold.

… et dans l’application Photo

Dernièrement, une chaîne dans le code de l’application Google Camera appelée « isPixel2022Foldabl » a de nouveau réveillé la rumeur. Selon ce morceau de programme, on note que l’appareil en question devrait être équipé du Sony IMX363 12.2 MP et de l’ultra grand-angle 12MP IMX386. Un peu étrange quand on sait que ce sont les capteurs qui équipait le Pixel 5 l’année dernière, mais une fuite plus récente suggère une configuration plus musclée avec un Sony IMX787 de 50 MP et un téléobjectif Samsung S5K3J1 de 10MP. Encore plus parlant, cette icône en relation avec la fonctionnalité « Jupiter » qui montre clairement un écran pliant.

1400 $ et une sortie prévue en 2023

Enfin, une chose intéressante a été remarquée dans le Pixel Launcher d’Android 13 DPI en rapport avec un écran splitté. Il est apparu que si vous baissez la densité de l’écran en dessous de 230 DPI, il est possible de faire apparaître un mode avec deux panneaux distinctifs. C’est moche et on dirait un bug, mais il s’agirait bien d’un mode permettant d’adapter le launcher sur un appareil pliant. Et comme le Pixel Launcher est spécifique aux Pixel, il s’agit bien de la preuve qu’un Pixel Notepad est dans les starting-blocks… Et Google pourrait se montrer très agressif sur le prix puisque certaines sources parlent d’un tarif de 1400 $ et d’une sortie en 2023. Alors que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro doivent être présentés le 6 octobre prochain, il y a relativement peu de chance que Google révèle quoique ce soit concernant un appareil pliant, mais on se souvient quand même que la Pixel Tablet qui doit sortir en 2023 a été présentée en mai dernier lors de l’I/O alors que rien ne la laissait présager…