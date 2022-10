Un nouveau Samsung Galaxy S23… sans surprise et sans saveur ?

Certaines spécifications du Samsung Galaxy S23 se sont dernièrement retrouvées dans la nature et la déception est grande pour les aficionados de la marque coréenne. Si les fuites disent vrai, cette nouvelle mouture est presque un copié-collé du Galaxy S22. On fait le point…

Le mois dernier nous avions vu avec les fuites du Galaxy S23 Ultra et du Galaxy S23+, que Samsung n’avait pas l’intention de chambouler beaucoup de choses avec sa prochaine gamme Premium. Ce parti pris semble aussi toucher le S23 « de base » puisqu’après avoir dévoilé son physique, presque inchangé par rapport au Galaxy S22, on se rend compte que la fiche technique risque bien de subir le même sort. Certes, il ne s’agit pas d’un communiqué officiel, mais la personne qui a dévoilé l’information n’en est pas à son coup d’essai.

Samsung Galaxy S23

(rumoured) – 6.1" FHD+ sAMOLED, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

– Rear Cam: 50MP (OIS) + 12MP (UW) + 10MP (Tele)

– Front Cam: 10MP

– 8GB RAM

– 128/256GB storage

– Android 13, OneUI 5

– 3,900mAh battery, 25W wired, 15W wireless charging — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 18, 2022

Une nouvelle puce… Et c’est tout.

On aurait donc affaire à un S22 « prime » avec un écran 6,1 pouces AMOLED doté d’un balayage de 120 Hz, le même ensemble photo que l’année dernière avec un module grand-angle stabilisé de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP, 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage et une batterie légèrement plus puissante avec 3900 mAh au lieu de 3700 mAh. Le système passerait nativement à Android 13, mais le seul gros changement au niveau hardware concerne la puce avec l’intégration de la nouvelle Snapdragon 8 Gen 2. La sortie est prévue pour février 2023.

D’ici là, il sera bien difficile pour Samsung de faire monter la « hype » autour d’un smartphone qui ne propose pas grand-chose de nouveau. Cette année, nous avions trouvé le Galaxy S22 très sympa avec cependant une faiblesse en ce qui concerne l’autonomie. Espérons que son successeur optimisera au moins ce point…