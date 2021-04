Un convertisseur YouTube MP3 rapide et efficace

Qui, aujourd’hui, n’écoute pas majoritairement ses musiques préférées en ligne ? Et qui ne les écoute pas majoritairement sur YouTube ? Le premier site de partage de vidéos au monde, propriété de Google qui l’a racheté en 2006 – un an à peine après sa fondation – domine le secteur de façon écrasante et depuis longtemps. Avec plus de 700 000 heures de vidéos ajoutées chaque jour et un flux de plus de 2 milliards d’internautes chaque mois, la première place de ce podium se trouve loin au-dessus des autres. Les Français sont aussi friands de la plate-forme de partage que le reste de la planète : chaque jour, plus de 75 millions de visionnages sont comptabilisés rien que pour l’hexagone.

Un convertisseur YouTube > MP3

L’écoute de musiques sur le site explique le très grand succès d’un convertisseur YouTube ces dernières années. Car si YouTube permet de s’instruire, de se distraire, de suivre ses personnalités favorites, etc. la musique est et demeure un de ses services majeurs, un des principaux pour lesquels l’utilisateur quotidien se connecte. Chez soi, dans la rue ou dans la voiture, YouTube est une solution idéale, non seulement pour écouter ce que l’on aime, mais aussi pour faire de nouvelles découvertes grâce aux suggestions de lecture. Innovant et diversifié, le site semble donc être aussi on ne peut plus pratique. Quoique ! Chacun en connaît aussi les limites. Publicités intrusives, vidéos non souhaitées, sans oublier le principal défaut depuis un smartphone : l’impossibilité d’utiliser l’application en arrière-plan.

C’est en effet sur mobile que YouTube s’utilise le plus, d’ailleurs loin devant les autres applications les plus téléchargées. Si certains optent pour un service plus adapté à leurs besoins en souscrivant à YouTube Music, tous ne sont pas enclins à s’abonner à ce système payant et se tournent alors vers des solutions alternatives qui s’avèrent être au moins aussi pratiques. L’utilisation d’un convertisseur YouTube MP3 est ainsi devenue la norme, mais cela aussi peut être source de déconvenues. Il faut être prudent.

Attention aux sites «pas sérieux»

Car si les convertisseurs MP3 ne manquent pas, il faut, comme toujours sur l’internet, fouiner et être attentif pour dénicher les bonnes adresses et les bons outils. Parmi les nombreux sites se présentant comme des convertisseurs YouTube MP3, nombreux sont ceux qui fonctionnent mal, ouvrent des pop-ups à tout bout de champ, fournissent des fichiers illisibles ou au format pas toujours adapté. Par-dessus tout, il faut se méfier de ce que l’on fait lorsqu’il s’agit de télécharger des données. S’assurer de la fiabilité de la plate-forme utilisée est un acte élémentaire chez tout internaute un peu averti. Ici plus que dans bien d’autres cas, l’utilisation d’un service sécurisé semble donc de mise.

Une utilisation simple

La différence avec les exemples discutables qui viennent d’être dénoncés est flagrante en explorant un site professionnel comme go-mp3.com qui propose tous les éléments nécessaires pour une pratique rassurante d’un MP3 converter qui soit à la fois simple et fonctionnel. Le service essentiel est bien évidemment d’une utilisation limpide : il suffit de copier-coller l’URL de la page YouTube dans la barre présente sur la homepage du site pour que celui-ci lance la conversion sur un simple clic. L’opération s’effectue de façon rapide et efficace : c’est tout ce que demande l’utilisateur et cela pourrait suffire, mais ce n’est pas tout. Chez go-mp3.com on a bien compris l’importance du sérieux et de la fiabilité, encore trop rares dans le monde très fréquenté, mais plein d’aléas qu’est l’internet.

Le site prend donc la peine, non seulement de se rendre encore plus accessible, mais aussi de montrer patte blanche. De se rendre plus accessible en proposant aux internautes les lumières d’une FAQ et même un service de contact ; de montrer patte blanche grâce à une présentation claire de son fonctionnement et à des garanties de sécurité. Beaucoup de services de qualité, donc, pour un « simple » convertisseur YouTube MP3 qui permet à chacun de faire sa playlist en quelques instants et en toute sécurité.