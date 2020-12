Un contrôle parental efficace sur PC et smartphones avec Qustodio

Vous allez encadrer ce que fait votre enfant sur Internet ? Qustodio est la parfaite solution ! Cette application de contrôle parental s’avère extrêmement complète et embarque de nombreuses fonctionnalités : filtre Internet, blocage d’appli et de programme, limite de temps d’utilisation, surveillance des réseaux sociaux… Vous avez 3 jours pour essayer gratuitement.

Comme vous le savez, Internet est un portail ouvert sur le monde. Et quand on est parent, on voudrait éviter que nos enfants tombent sur des contenus violents, à caractère sexuel ou deviennent victimes de cyberharcèlement. Mais comme il est tout simplement impossible de rester derrière eux H24 pour épier ce qu’ils font sur leurs écrans, il existe Qustodio.

Cette application ultra complète embarque de multiples fonctionnalités pour contrôler, surveiller et gérer la vie numérique de vos enfants et éviter le cyber-harcèlement : limite de temps d’utilisation, blocage de certains sites comme les sites X ou de paris sportifs, surveillance des sites Web visités et des recherches effectuées, etc. La version gratuite propose ces fonctionnalités basiques et vous permet de ne protéger qu’un seul appareil.

Pour profiter de l’ensemble des outils offerts par Qustodio et pour protéger plus d’appareils, il faudra opter pour la formule Premium. Ici, les parents pourront recevoir des rapports d’activité détaillés quotidiens, bloquer des jeux et applications, bénéficier d’une surveillance complète de Facebook et de YouTube, bloquer les appels indésirables et les SMS sous Android, ou encore pouvoir utiliser le localisateur familial, qui permet de géolocaliser son enfant en temps réel.

Bien entendu, cette formule reste la plus efficace et fait de Qustodio l’une des meilleures solutions dédiées au contrôle parental du marché. D’autant que l’application a le mérite d’être multiplateforme et fonctionne sur Windows, Android, iOS, Mac et Kindle. Sachez que plusieurs formules Premium sont à votre disposition, en fonction du nombre d’appareils que vous souhaitez protéger (de 5 à 15).

Et si vous hésitez encore à passer le pas, sachez qu’il est possible d’essayer gratuitement la formule Premium de Qustodio pendant trois jours. Ce qui vous laisse amplement le temps de vous faire une idée sur le service, avant peut-être de profiter des super prix de Noël ! En effet, pour les fêtes de fin d’année, les développeurs de Qustodio proposent 10% de réduction sur tous les forfaits Premium avec le coupon HOLIDAYS10. Et pour les formules Medium et Large, le coupon QUST2020 donne le droit à 20% de réduction ! De quoi protéger vos enfants des dangers d’Internet à moindre coût. Cliquez ici pour tester la version gratuite »