Un Bitcoin à 1 million de dollars d’ici 10 ans ? C’est possible

Comme vous le savez peut-être, le Bitcoin est en excellente forme depuis ce début d’année 2021. La reine des cryptomonnaies est entrée en concurrence avec l’or, sa valeur dépassant notamment les 50 000 dollars il y a quelques semaines. Un record historique. Depuis, la valeur du BTC fait preuve d’une certaine volatilité (42 239 dollars ce lundi 8 mars 2021), mais ces variations n’ont rien d’inquiétant d’après de nombreux analystes en cryptomonnaie.

Certains se montrent particulièrement optimistes quant à l’avenir du Bitcoin et à l’augmentation de sa valeur. C’est notamment le cas de Jesse Powell, PDG de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Kraken. Dans une interview donnée à nos confrères du site Bloomberg, le patron affirme que le prix du Bitcoin ne va pas cesser de progresser durant les prochaines années. Pour lui, cette montée sera d’ailleurs vertigineuse.

« Les gens le voient supplanter l’or en tant que réserve de valeur. Donc, vous savez, je pense qu’un million de dollars comme objectif de prix dans les dix ans est très raisonnable », assure Jesse Powel. Pour le PDG, le Bitcoin est une « meilleure version de l’or ». En outre et toujours selon Jesse Powel, le Bitcoin a les capacités pour remplacer l’or, mais également les monnaies traditionnelles. « La question du Bitcoin n’est peut-être plus si mais combien », dit-il.

À lire également : Bitcoin – 14% des Français veulent prochainement investir

Le BTC bientôt à la place du dollar ?

Si le BTC parvenait à s’imposer comme une monnaie du quotidien, la valeur du Bitcoin exploserait pour atteindre finalement « l’infini ». Toutefois, cette hypothèse reste pour l’instant du domaine de la science-fiction. En effet, le BTC a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de se voir remplacer le dollar ou l’euro. Pour l’heure, la volatilité de la valeur du Bitcoin ne joue pas en sa faveur. Cette instabilité est un danger pour les acheteurs comme pour les vendeurs.

Néanmoins, et comme le rappelle Matthieu Bouvard, professeur de finances à Toulouse School of Management, le Bitcoin pourrait s’imposer comme « un moyen de paiement relativement anonyme, qui permet de toucher des gens un peu partout dans le monde. Les paiements en Bitcoin pourraient grandement faciliter les transactions réalisées par toutes ces diasporas d’immigrés, qui doivent aujourd’hui passer par des entreprises comme Western Union pour les transferts d’argent vers leur pays d’origine », précise-t-il. Quoi qu’il en soit, Jesse Powel n’est pas le seul à placer sa confiance dans le Bitcoin et les cryptomonnaies en général. En effet, 14% des Français veulent investir prochainement dans le Bitcoin.

Achetez du Bitcoin et faites partie de l’aventure !

Bien sûr il s’agit d’un investissement risqué, mais vous n’êtes pas obligé de mettre toutes vos économie dans le Bitcoin ! Il suffit de placer 100, 200, 500 ou 1000 € et d’attendre que le prix monte. Si vous n’avez pas de connaissances particulières dans les cryptomonnaies, nous vous conseillons le site français Coinhouse pour acheter du Bitcoin, de l’Ethereum ou 15 autres monnaies de ce type. Créez votre compte en 5 minutes, payez par carte ou virement bancaire et laissez vos investissements sur les serveurs sécurisés de Coinhouse. C’est gratuit.

Si vous avez l’habitude des actifs financiers et que vous vous acheter, stocker et surtout faire du trading, le site Binance est une destination incontournable. Attention, il s’adresse surtout aux connaisseurs, mais il s’agit de la plate-forme n°1 au monde pour les échanges de cryptos. Si le monde de la bourse (Tesla, Apple, etc.) et des matières premières (pétrole, or) vous intéresse aussi, le site eToro propose tout ça sur la même interface en plus des cryptos.

Enfin, si vous préférez garder votre clé privée en lieu sûr, les wallet Ledger Nano constituent une solution de choix.

Source : Bloomberg