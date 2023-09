La marque Ulefone est connue pour ses smartphones low cost, mais surtout pour sa gamme « Armor » : des appareils dits « rugged », étanches et antichocs destinés aux professionnels du bâtiment, aux randonneurs ou à tout type d’utilisation un peu dangereuse pour les appareils électroniques. Si l’Armor 13 avait dans son temps défrayé la chronique avec une batterie gigantesque de 13200 mAh, celle du Armor 24 va encore plus loin avec une capacité de 22000 mAh.

Rappelons quand même qu’une batterie « normale » oscille entre 4000 et 5000 mAh. Si cet appareil propose cet accu démesuré, c’est pour alimenter sa large lampe torche LED au dos.

Un appareil « normal » ?

Bien sûr, cette batterie démesurée a un effet sur la silhouette de l’appareil avec un poids d’environ 500g et une épaisseur de 22mm (contre 230g et 10mm pour un appareil standard). Le Armor 24 tient difficilement dans une poche. Notons que la charge de 66 Watts n’est pas si mauvaise que ça, mais qu’il faudra sans doute plus de 2 heures pour faire le plein de la batterie. En ce qui concerne les autres caractéristiques, nos confrères de Mobilissimo ont dernièrement dévoilé que le Armor 24 proposera d’un écran IPS de 6,78 pouces FHD+ avec un rafraîchissement de 120 Hz, un ensemble photo avec un capteur principal de 64 MP, un ultra grand-angle et une caméra thermique qui fait aussi « night vision ». Côté performance, l’appareil sera doté d’un SoC MediaTek Helio G96 avec 8 Go de RAM (+8 Go piochés sur le stockage de 256 Go).

Bien sûr, il s’agit d’un appareil certifié IP68/IP69K et MIL-STD-810H avec une prise propriétaire pour un ajouter un endoscope ou un microscope.

Le Armor 24 sortira sous Android 13 au prix annoncé de 300 €. On a hâte de ne pas l’essayer.

