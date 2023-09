Twitter/X : comment transformer vos données en graphique avec PlotSet ?

Avec l’émergence des services IA, des bots apparaissent un peu partout et notamment sur Twitter. Dans le lot, certains retiennent l’attention de par leur utilité concrète. C’est le cas de PlotSet, un compte automatisé sur Twitter qui propose de la visualisation de datas sous forme de diagramme. Mais plus qu’un bot, cet outil est une véritable gamme de services très puissants.

L’équipe derrière cet outil le décrit très bien. PlotSet, c’est un outil simple qui permet d’améliorer la visualisation de données. Cette solution permet de créer n’importe quel diagramme ou cartographie, sans code, à partir d’une source de données. En quelques clics, PlotSet compose un design minimaliste et clair. Par exemple, le service peut convertir des données issues d’un Tweet (restons vintages) en une cartographie efficace.

Comment rejoindre PlotSet ?

Tout d’abord, la bonne nouvelle, c’est que PlotSet est entièrement gratuit. Pour l’instant du moins, car l’équipe est transparente, elle se garde le droit d’ajouter des packs et options payantes dans le futur. En créant un compte, vous accédez donc sans frais à plus de 30 graphiques, diagrammes et cartes du monde ou régionales. Pour ce faire, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page Register de PlotSet

de PlotSet Sélectionnez l’une des options de connexion (Google, LinkedIn ou par mail)

Suivez le Tutoriel pour bien appréhender le fonctionnement de la plateforme

Comment créer son premier graphique ?

Une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme, vous pouvez vous lancer dans l’édition de diagrammes et de cartes. Après votre connexion, vous allez arriver sur un tableau de bord nommé My Charts, logiquement vide lors de votre première utilisation. Depuis cet espace, vous pouvez alors cliquer, en haut à droite, sur New Chart et sélectionner le modèle le plus adapté à votre jeu de données.

Most Decorated Football Players by Spiral Bubble Chart pic.twitter.com/4iI65wlB7l — PlotSet.com 📊 (@plotset) August 20, 2023

Le jeu de données peut être modifié, sous forme de tableau ou bien en important une source de données : CSV, Google Sheet… En fonction des informations à mettre en avant, vous pouvez personnaliser votre visuel, ses couleurs et formes bien sûr, mais aussi ajouter des animations, des titres… Quand tout est bon, vous n’avez plus qu’à sélectionner une option de partage : Share to Gallery pour le partager avec les utilisateurs de la plateforme, ou bien Export pour le récupérer au format PNG, SVG ou JPG.

Lancez-vous et donnez vie, gratuitement et simplement, à vos données !