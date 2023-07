Twitter devient X : que cache ce changement de nom ?

Des changements sans transformation

Depuis sa prise de poste à la tête du réseau social, Elon Musk a enchaîné les annonces et changements sur Twitter. Si on fait les comptes, on se rend vite compte des chamboulements apportés à la plateforme. D’abord, la fin des certifications gratuites, puis finalement, l’annonce d’un système de badge complexe, puis l’introduction de la certification pour Twitter Blue, suivie d’un abaissement drastique des règles de modération. C’est déjà beaucoup ?

Twitter introduces a new feature that limits non-verified users from messaging verified users. pic.twitter.com/bGTUEJ1khv — Pop Base (@PopBase) July 15, 2023

Oui, mais ce n’est pas fini. Après avoir annoncé le passage à l’API unique, Musk a mis en place des limitations d’accès à Twitter ainsi qu’au fil d’actualité, notamment pour les profils non premium, ainsi qu’un ensemble de restrictions de visibilité pour ces comptes. Par exemple, dorénavant, un profil classique a un nombre de messages privés limités par jour.

Twitter change de nom et devient X

Tous ces changements ont eu lieu en quelques mois seulement. Un rythme intense auquel s’ajoutent des licenciements massifs, qui ont d’ailleurs mené certains transfuges à rejoindre le projet Threads by Instagram, concurrent de Twitter. Logiquement, cet enchaînement est venu assombrir la situation de Twitter, déjà pas très reluisante sur le plan financier.

Alors, comme beaucoup de marques en difficulté avant elle, la plateforme a indiqué par la voix de son propriétaire un changement de nom. Dorénavant, Twitter s’appellera X. Juste X. Un clin d’œil à X.com, la société que Musk a fondé et qui est devenu PayPal ? Depuis l’annonce, beaucoup d’utilisateurs s’inquiètent de la pérennité du réseau social qui finit sa mue avec cette nouvelle appellation. Pour beaucoup d’entre eux, il ne s’agit que du dernier coup d’estoc pour une plateforme en état de dégradation avancé.

Est-ce que Twitter est toujours un réseau gratuit ?

Mais au final, quelle est la conséquence de tous ces changements ? Dans les faits, peu d’utilisateurs ont réellement quitté la plateforme, même si la tendance semble s’accélérer légèrement depuis la modification du nom. En fait, pour Musk, il s’agit avant tout de rentabiliser autant que possible son réseau social, quitte à détruire l’expérience gratuite de Twitter.

Alors, la question se pose. Si Twitter regorge de défauts, il n’en reste pas moins un réseau social complet, pratique et puissant. Cependant, tous ces avantages reposent en grande partie sur la gratuité du concept. Avec la transition vers X, la plateforme semble confirmer sa route vers un concept freemium assumé. Un choix qui pourrait, à moyen terme, signifier sa fin.