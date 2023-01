Twitter : Comment ne pas être prisonnier de la bulle de l’algo ?

Twitter rejoint l’équipe des réseaux sociaux qui n’affichent plus par défaut la « timeline » : cette suite chronologique de tweets de personnes que vous suivez. L’oiseau bleu a en effet décidé de faire comme les copains et de mettre en avant des tweets triés sur le volet pour vous en se servant de son algorithme de recommandation. Le résultat ne plaît pas à tout le monde. Il faut dire que les algorithmes sont parfois un peu neuneus et celui de Twitter ne fait pas exception à la règle.

La bulle de filtre de Twitter

Vous vous appelez Rachid, vous être militant CGT et vous suivez Zemmour parce que vous avez envie de voir le prochain truc qu’il va dire ? Ce n’est pas pour autant que vous l’aimez (pourtant, quel joli garçon) et vous n’avez pas envie de voir des tas d’avatars bleu-blanc-rouge et des liens vers FdeSouche envahir votre timeline.

De même si vous êtes blond et très à droite et que vous ne suivez que des blonds très à droite, il y a peu de chance que Twitter vous recommande un tweete de Anasse Kazib, même quand ce dernier ne dit pas une énormité. Bref, Twitter vous coince dans une sorte de bulle de filtre.

Ajoutons à cela qu’en affichant des tweets recommandés, Twitter va aussi évincer des publications de vos amis : ceux que vous suivez. Terminé les blagues pourries de Dédé ou les photos du chat de Rosaline, la petite comptable qui vous fait du charme.

Comment passer de l’un à l’autre ?

Heureusement, il est quand même possible de passer d’un mode à l’autre. Bientôt, les versions mobiles proposeront une sorte d’onglet pour faire le pont (Pour vous / Abonné) comme sur les versions desktop. En attendant une uniformisation de l’interface, il faudra aller sur la petite étoile en haut à droite sur votre smartphone puis sélectionner les deux flèches opposées. Vous aurez alors un message qui va s’afficher en fonction de votre choix :

« Vous voyez les tous derniers Tweets dès qu’ils sont publiés »

« Vous retrouvez l’Accueil, avec des Tweets recommandés en premiers »

En espérant que Twitter ne retire pas définitivement la timeline « normale » et ne se transforme pas en Instagram…