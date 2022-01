TuneFab : un convertisseur pour Spotify

Vous utilisez Spotify, en version gratuite ou payante, et vous aimeriez télécharger les morceaux dans votre format de prédilection ? TuneFab permet de réaliser ce tour de force depuis une interface claire et intuitive…

Vous avez un compte Spotify ? Comme tout le monde ou presque, et vous savez forcément qu’il n’est possible d’enregistrer les morceaux que dans la version payante du logiciel ou de l’appli ce qui est plutôt logique. Avec le logiciel TuneFab sous Windows ou Mac, pas besoin de mettre la main à la poche : vous pouvez télécharger les morceaux de votre choix directement sur votre disque dur pour ensuite les transférer sur votre mobile, votre tablette, une clé USB pour autoradio, etc. Mais même si vous avez un compte payant, vous aimeriez peut-être récupérer vos morceaux préférés dans le format que vous voulez pour les écouter sur l’appareil de votre choix. En effet, sans Android Auto, vous ne pouvez pas profiter de vos morceaux dans votre voiture par exemple. Écoutez à tout moment et n’importe où sur votre appareil mobile !

Téléchargez depuis Spotify au format MP3

Et le fonctionnement de TuneFab n’a vraiment rien de sorcier. Lancez le programme et connectez votre compte Spotify au logiciel : vous retrouverez alors la même interface Web que si vous lanciez Spotify sur un navigateur. Si vous avez déjà un compte, même gratuit, vous allez récupérer toutes vos préférences et vos playlists. Lancez une sélection ou un album et copiez-déplacez les morceaux de votre choix dans la zone verte en bas à droite. Ces derniers seront stockés dans une fenêtre secondaire, en attente. Lorsque vous aurez fait votre sélection, il suffira de choisir le format de sortie (MP3, FLAC, WAV ou M4A) et l’emplacement de destination des fichiers. Voilà, vous avez téléchargé des chansons de Spotify vers un format compressé !

Une solution tout-en-un sur mobile ?

Vous n’avez pas d’ordinateur ou vous trouvez que télécharger pour transférer des fichiers sur mobile n’est pas si pratique que ça ? Sachez qu’il est possible de le faire directement depuis son mobile avec des « mod Spotify », des versions modifiées de Spotify au format APK à installer directement sur votre mobile Android. Il faudra juste autoriser le mobile à installer une appli vers ce format et à choisir le mod qui vous convient le mieux.

Les + de TuneFab :