Trouvez le job idéal avec Spotify, Waze ou Instagram !

Faire passer une annonce pour un emploi est en France chose plutôt simple. Entre Pôle Emploi et les très nombreux sites spécialisés sur Internet (Indeed, Linkedin…), l’offre est pléthorique. Toutefois, diffuser une offre d’emploi ne veut pas dire que vous trouverez le candidat idéal à chaque fois. Certaines entreprises décident même parfois de tenter des recrutements qui sortent de l’ordinaire par des biais originaux. C’est sur ce constat qu’a été fondée la start-up Hippolyte-rh en 2020.

Hippolyte-rh : à l’écoute de l’emploi

Hippolyte-rh est née en effet d’une envie de proposer de nouveaux canaux de diffusions pour les offres d’emploi. Pour être plus précis, l’entreprise française se sert surtout de moyens existants mais qui sont habituellement ignorés par les diffuseurs d’annonces.

[Presse 📣 ]🦄 Il fallait être matinal ce matin pour ne pas manquer @g_bailleul dans l’émission Good Morning Business sur @bfmbusiness pour évoquer le recrutement sur @Waze_France et @spotifyfrance. Pour ceux qui n'avaient pas mis le réveil 👇🏼 https://t.co/Nqy09jzPRc — Hippolyte-rh (@HippolyteRH) April 7, 2022

Elles proposent ainsi à ses clients de partager les campagnes de recherche sur tous les réseaux sociaux (Facebook, Instagram…) mais aussi Waze ou Spotify ! Gauthier Bailleul, fondateur de la start-up, a expliqué sa vision à nos confrères du Parisien.

Le sourcing sur les réseaux sociaux entre dans les usages des recruteurs. Très souvent employés pour de la publicité, les médias Waze et Spotify sont aujourd’hui sous-exploités sur le volet de la notoriété, de la marque employeur et du recrutement.

Il est vrai qu’il est possible de viser sur Spotify des publics ayant certains centres d’intérêt en commun. Pour un grand groupe hôtelier, il a été proposé de démarcher les potentiels candidats par le biais de podcasts culinaires ayant pour sujets les recettes de cuisine ou la gastronomie. L’efficacité est de mise avec des messages courts et impactants sur l’auditeur. Gauthier Bailleul renchérit :

Le temps d’attention d’un prospect est de douze secondes. Des vidéos de douze secondes sont donc diffusées pour présenter une annonce d’emploi, générer l’intérêt et séduire l’auditeur, l’inciter à appeler et postuler.

Où l’art de capter l’attention sur un sujet quand on ne s’y attend pas, comme c’est également le cas sur Waze.

Sur la route de l’emploi

Hippolyte-rh s’est effectivement fait une spécialité de proposer à ses clients de diffuser des offres d’emploi sur Waze, le célèbres GPS. Là encore, le principal intérêt de la chose est que le diffuseur va pouvoir atteindre différents publics. D’abord ceux en recherche active de travail dans la région, mais aussi, au contraire, ceux déjà en poste ailleurs mais qui pourraient être pris de curiosité sur ces annonces impromptues. Cette offre cible avant tout les conducteurs, chauffeurs et commerciaux. Gauthier Bailleul explique son fonctionnement :

En fonction de la géolocalisation de son appareil, une opportunité d’emploi est soumise au conducteur sous forme de bandeau, sur une partie de l’écran. Sont indiqués la marque et le logo de l’entreprise, le type de poste à pourvoir et la zone géographique. Le conducteur à l’arrêt n’a qu’à cliquer sur l’annonce, à transmettre son nom et son adresse mail. C’est ensuite au recruteur de le contacter.

Bien sûr, l’annonce n’apparaît sur l’écran que quand le GPS analyse que la voiture n’est pas en mouvement, afin d’éviter tout accident.

Hippolyte-rh annonce avoir déjà séduit plus de 400 entreprises désireuses de tenter une approche plus originale et dans l’air du temps. La société compte aujourd’hui 20 collaborateurs et espère doubler cet effectif d’ici la fin de 2022.