Trop cher, opaque, cupide… YouTube Premium entre échec et déception ?

C’est l’un des points qui fait le plus grincer des dents quand on parle de YouTube Premium : le nombre dantesque de fonctionnalités inaccessibles en mode standard. Le téléchargement de vidéo ou encore l’accès à des contenus hors ligne en sont de bons exemples, mais l’ironie prend un degré supérieur avec la lecture en arrière-plan.

Des fonctionnalités qui devraient être standards

Cette fonctionnalité semble pourtant naturelle pour une plateforme de streaming audio ou vidéo en 2023. Mais pas pour YouTube. Au contraire, aux yeux de Google, il s’agit d’une réelle valeur ajoutée, justifiant largement de payer 11,99€ par mois. 5 ans après l’arrivée de Youtube Premium, les arguments forts en faveur de l’abonnement s’étiolent peu à peu.

Les créations originales YouTube abandonnées

Car, à propos de valeur ajoutée, l’un des gros axes de promotion pour YouTube Premium a été abandonné en rase campagne. Il s’agit des productions originales YouTube. Un catalogue exclusif, de séries, films et documentaires propres à la plateforme. En 2020, on comptait à peine 100 programmes, là où Amazon en affichait plus de 3 000.

Peu rentable, le projet n’a finalement pas été retenu par l’entreprise, qui a décidé mi-2022 de couper la plupart de ses contenus. Ainsi, la plupart des créateurs impliqués dans la production de séries ou de films par YouTube ont vu leurs travaux stoppés nets.

YouTube ne veut pas partager l’argent

Créateurs qui se retrouvent donc, à nouveau, abandonnés par les programmes de monétisation de YouTube. La plateforme avait ainsi annoncé que son abonnement permettrait, en partie, de rémunérer les chaînes, selon certains critères.

Sauf que, depuis cette annonce, la redistribution ne fonctionne pas comme prévu. Cela est dû à des méthodes de calcul complexes et floues, mais aussi, en toute logique, à des problèmes de monétisation. Car, au même titre que pour les revenus publicitaires, une vidéo démonétisée ne sera pas éligible à un partage des gains d’abonnement.

Youtube Premium officially raises its price 👀 good or bad move ? pic.twitter.com/KHSMLSgULK — 2Cool2Blog (@2Cool2Blog) July 20, 2023

YouTube Premium est donc une déception pour un grand nombre d’abonnés. Mais, parce que l’offre inclut des fonctionnalités standards autrement inaccessibles, beaucoup d’utilisateurs finissent par se laisser tenter. Une stratégie cynique, combinée à un processus de désabonnement complexe, qui permet à Youtube Premium de comptabiliser plus de 115 millions d’utilisateurs en 2023.