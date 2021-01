Trois téléviseurs 4K au top pour les consoles PS5 ou Xbox Series S/X

Les nouvelles consoles de Sony et Microsoft viennent de débarquer et pour en profiter au mieux, il faudra peut-être changer de téléviseur. Il serait dommage de se passer d’un affichage en 4K à 120 fps par exemple. Dans cette sélection vous trouverez 3 petits bijoux sortis cette année avec le meilleur des nouvelles technologies pour les gamers que vous êtes…

Notre sélection de trois télévisions pour console next-gen

► Sony KD55XH90 : pour la PlayStation 5



Cette Sony XH90 constitue le top du top pour les heureux possesseurs de PlayStation 5. Certifiée “Ready for PlayStation 5”, rien ne s’oppose à son utilisation avec les consoles de Microsoft. L’HDMI 2.1 est de la partie tout comme la résolution 4K à 120 fps.

La technologie employée pour la dalle LCD VA est le Full Array Local Dimming pour un rétroéclairage parfait. Cette TV est aussi compatible avec le Variable Refresh Rate, le Auto Low Latency Mode et le Dolby Vision. Le modèle 55 pouces (139 cm) est en ce moment à 1199 € à la Fnac avec 4 mois de Deezer offert et la livraison + installation gratuite.

► LG OLED55CX : pour les Xbox Series X et S



LG est le seul et unique fabricant de dalle OLED et cette TV de 55 pouces (139 cm) de la gamme CX est aussi la seule marque officiellement conseillée par Microsoft. Rappelons que la technologie OLED permet de profiter d’un contraste infini et qu’ici l’écran 10 bits affiche plus d’un milliard de couleurs.

C’est le top du top pour le jeu vidéo avec ses 4 prises HDMI 2.1, le VRR, le Dolby Vision IQ, le Dolby Atmos, le HDR10, l’ALLM et l’eARC. Difficile de faire mieux… Vendu 1699 € à la Fnac, vous profiterez d’une paire d’écouteurs Bluetooth LG FN6 d’une valeur de 129,99 € en cadeau.

► Samsung QLED QE55Q95T : une luminosité sans égal



Difficile de faire une sélection de TV 4K pour gamers sans parler de Samsung et de sa technologie QLED : le top du top de la technologie LCD. Des couleurs incroyables, mais surtout une luminosité sans égal qui compense le contraste légèrement moins profond par rapport à la technologie OLED.

Avec son filtre anti reflet, c’est la TV idéale pour jouer dans une pièce lumineuse dans de bonnes conditions. Cette TV propose aussi le rétroéclairage full LED, le HDR10+ et le Dolby Digital Plus avec eARC. Elle est affichée à 1999 € à la Fnac avec 4 mois d’abonnement à Deezer offert.

Pour voir la première partie de cet article sur comment choisir son téléviseur 4K, rendez-vous ici »