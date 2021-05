Trois applications efficaces pour perdre du poids et retrouver la forme

L’été arrive bientôt et avec lui cette envie plus forte que les autres de retrouver la forme. Et si on se faisait aider par des applications ?

Dans l’année, il y a deux périodes distinctes : d’abord celle où tout embonpoint peut se cacher sous des fringues plus ou moins larges, puis celle où les plages et les piscines commencent à nous faire de l’œil et où il va être l’heure des révélations à la vue de tous et surtout de nous-mêmes.

Si le premier confinement a motivé de nombreux Français à se remettre en forme, le deuxième a vu cette même motivation se diriger plutôt vers le vidage de frigo et le résultat des efforts consentis l’année passée a très rapidement disparu sous une ceinture de gras. Au-delà de l’envie basique tout de même un peu superficielle de vouloir « être beau/belle sur la plage », il en va surtout de la santé de tout un chacun : le surpoids est un problème de nos sociétés modernes qui coûte des milliards chaque année en soins hospitaliers.

Si vous vous sentez concernés par cet état de fait et que vous voulez reprendre le contrôle de votre courbe de poids pour la diriger vers le bas, alors on vous donne des pistes pour vous y aider avec ces applications qui ont fait leurs preuves.

Les trois meilleures applis pour perdre du poids ? ► Fatster, la communauté de l’anneau… gastrique Cette application est en effet construite sur une idée de motivation par la construction autour de vous d’une communauté de personnes se connectant entre elles pour partager, par exemple, leurs résultats, leurs conseils culinaires et leurs exercices. Fatster, créée par les entrepreneurs bretons Fabien Keller et Emmanuel Fauvel, propose également des outils pour calculer les calories de ses repas ou de ses séances sportives. Vous y trouverez même des conseils de professionnels de la santé. Tout est ici absolument gratuit.

► Le Secret du Poids : pour les aventuriers de la marche perdue

Avec son nom mystérieux, Le Secret du Poids est elle aussi gratuite et propose de vous tenir la main dans votre quête de perte de poids. Dès la première ouverture, vous entrez les informations vous concernant, soit votre poids, celui que vous aimeriez atteindre, le nombre de calories que vous souhaitez brûler quotidiennement et enfin votre sexe. Vous voilà alors fin prêt pour le grand voyage vers la perte de poids.

A chaque fois que vous engloutissez un aliment, vous le rentrez dans l’application ou, encore plus simple, vous en scannez le code barre s’il en possède un. De cette façon, vous avez le nombre de calories qu’il possède et, à la fin de la journée, vous avez le total de tout ce que vous avez mangé. Vous savez donc si vous avez atteint votre objectif journalier et Le Secret du Poids vous indique alors le poids que vous avez perdu et à combien s’élève votre dette calorique par rapport à une alimentation « normale ».

Cela peut sembler décourageant, mais sachez que, pour perdre 10 kg, il faut que celle-ci s’élève à 70 000 ! Un beau challenge à relever qui vous sera grandement facilité par cette application.

► FizzUp : Muscle ton appli, Robert !

Qui ceux qui veulent, au-delà de perdre du poids, se remettre en forme physiquement et même se muscler, FizzUp semble le choix le plus adapté en matière d’application de téléphone. Là aussi, vous entrez vos informations dont, et c’est presque la plus importante, le matériel que vous avez à votre disposition. Ainsi, un programme d’exercices vous est proposé en connivence avec cette variable

Le planning s’étend sur 6 semaines avec des séances quotidiennes de plus ou moins 20 minutes. Vous trouverez même des idées de menu pour accompagner et rendre encore plus efficace votre période d’entraînement.

Vous pouvez vous servir sans problème de la version gratuite de FizzUp, mais pour ceux qui veulent voir plus loin et cibler des zones différentes du corps, il existe une section payante où vous trouverez, entre autres, des vidéos d’exercices et des recettes à débloquer.

Selon les forfaits, il vous en coûtera entre 0,95€ et 1,83€ par semaine. On vous en dit encore plus dans notre test de l’appli.

Alors, on commence quand ?