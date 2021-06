Treebal : la messagerie qui protège vos données et la planète !

Treebal est un service de messagerie qui intègre au centre de son modèle économique des projets de reforestation. Envoyez des messages et plantez des arbres, voilà comment résumer Treebal. De plus, vos données sont chiffrées de bout en bout pour une sécurité optimale.

Avec la polémique autour de WhatsApp et de sa nouvelle politique de confidentialité, de nombreux utilisateurs ont naturellement décidé d’aller voir ailleurs. Notamment du côté de concurrents plus respectueux dans le traitement des données, comme Signal ou encore Telegram. Mais sachez qu’il existe d’autres alternatives qui vous permettront à la fois de protéger vos données et de faire une bonne action pour la planète.

Treebal en fait partie ! Comme le résument ses créateurs, Treebal est une messagerie éco-responsable qui plante des arbres et protège vos données. En effet, la moitié du budget de l’application est dédiée à des projets de reforestation partout à travers le monde, que ce soit en Indonésie avec le projet Merci – Planète Urgence (250 000 arbres plantés en collaboration avec l’association locale ALABAMA), à Madagascar avec le projet Tapia (3 millions d’arbres plantés) ou encore le projet Camerr au Cameroun (40 000 arbres plantés).

Mais l’engagement écologique de Treebal ne s’arrête pas là. Comme l’expliquent les développeurs, « la dimension environnementale a été prise en compte dès la conception de Treebal, depuis les premiers ateliers de design thinking jusqu’à la réalisation de l’application elle-même ». On parle ici d’éco-conception numérique, le but étant de prendre en compte l’impact environnemental des solutions numériques dès le début de leur conception. Il faut rappeler que le secteur du numérique est responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet serre et que cette empreinte carbone pourrait bien connaître une croissance de 50% d’ici 2025 selon une étude menée par GreenIt en 2019.

Pour éco-concevoir Treebal, les équipes de recherche et développement ont axé le travail autour de quatre points :

L’optimisation de l’usage et des fonctionnalités , dans le but de réduire au maximum l’impact écologique de l’application. Voilà pourquoi vos messages envoyés par Treebal ne sont conservés que 7 jours sur votre appareil

, dans le but de réduire au maximum l’impact écologique de l’application. Voilà pourquoi vos messages envoyés par Treebal ne sont conservés que 7 jours sur votre appareil Les optimisations techniques , afin de limiter la consommation de ressources physiques et l’impact de l’appli sur la batterie de votre smartphone

, afin de limiter la consommation de ressources physiques et l’impact de l’appli sur la batterie de votre smartphone Le choix d’une architecture technique adaptée afin d’éviter des allers-retours incessants vers les serveurs

adaptée afin d’éviter des allers-retours incessants vers les serveurs La meilleure accessibilité possible, que ce soit en termes de design et d’ergonomie, pour proposer Treebal au plus grand nombre

Et si Treebal fait de la lutte contre le réchauffement climatique l’une de ses priorités, l’application n’oublie pas pour autant d’offrir un environnement sécurisé à ses utilisateurs. Ainsi, vos appels et messages sont chiffrés de bout en bout, de sorte qu’ils ne peuvent être partagés ou consultés par quiconque, sauf vous-même et les destinataires visés. En outre, l’historique de vos messages est stocké sur votre propre appareil et disparait après 7 jours (sauf modification de votre part). Au total, les utilisateurs de Treebal ont permis de planter 22 077 arbres autour du globe, alors si vous voulez faire partie de l’aventure tout en profitant d’une messagerie sécurisée, vous savez ce qu’il vous reste à faire !