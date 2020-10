Tractive : une appli avec GPS pour retrouver chat ou chien perdu

Pour ne plus perdre la trace de votre compagnon à quatre pattes, Tractive propose une solution de suivi par GPS qui pourrait lui sauver la vie, et vous épargner bien des tourments. Avec l’appli qui l’accompagne, ce collier connecté vous garantira de toujours retrouver votre chien ou votre chat où qu’il soit.

Médor est facétieux, dès qu’un lapin ou qu’un chat passe dans les parages il se lance à sa poursuite et se retrouve perdu dans une rue, un champ ou un bois alentour. Et comme Médor n’a pas de smartphone pour retrouver son chemin et que son flair n’est plus ce qu’il était, le voilà bien embêté, à errer, et vous à sa recherche, rongé(e) par l’inquiétude.

Félix, c’est pas mieux, il se pavane en roi sur son territoire jusqu’au moment où trop sûr de lui, à la poursuite d’un gros pigeon ou d’une souris maligne, il se retrouve en terre inconnue. Et rebelotte, vous voilà à coller des affiches promettant une forte récompense à qui vous le ramènera.

Tout proprétaire d’un animal domestique s’est retrouvé ou risque de se retrouver dans cette situation un jour. C’est là que l’appli Tractive intervient. Déclinée en version pour chat comme pour chien, Tractive est une puce GPS logée dans un boitier que vous accrochez au collier de votre compagnon à poils et que vous suivez à la trace depuis votre smartphone. Où que vous soyez, vous serez informé de la localisation de votre animal domestique, y compris si vous êtes en voyage à l’autre bout de la terre et que la sympathique petite voisine qui vient nourrir votre matou l’a laissé s’échapper, occupée qu’elle était à éclairer un réseau social quelconque de ses dernières fulgurances.

Tractive fontionne dans 150 pays et propose des fonctions de clôture virtuelle (vous recevez une alerte dès que votre animal franchit une certaine limite), un suivi en direct (vous pouvez suivre tous ses déplacements), un partage de localisation avec famille et amis, un historique de ses déplacements (pour voir où il préfère aller fouiner) et enfin un suivi d’activité, avec périodes d’activité, de sommeil, calories brûlées etc., ce qui permet de noter tout changement inquiétant dans ses habitudes quotidiennes et déceler un éventuel problème de santé.

Le boitier lui-même est étanche et résistant, il pèse moins de trente grammes et présente un autonomie d’environ cinq jours. Il est en vente à 49,99 € dans sa déclinaison féline comme canine, auxquels s’ajouteront des frais d’abonnement à partir de 3,33 euros par mois. Pour plus d’infos, vous pouvez vous rendre directement sur le site du concepteur de ce gadget vital : Tractive. À noter que l’utilisation de Tractive avec sa femme ou son mari n’est pas recommandée.