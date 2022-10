TrackMyWatt, EcoWatt, météo de l’électricité : toujours très envie de vous emmerder !

Sobriété, fin de l’abondance, col roulé et doudoune. L’hiver 2022 s’annonce super sympa. Entre slogan débile et météo de la consommation électrique, l’infantilisation des Français continue. L’incompétence de nos dirigeants a transformé une grande puissance du nucléaire civil en mendiant énergétique, mais c’est à nous d’essuyer les plâtres.

Vous vous rappelez « Tester, tracer, isoler » ? Vous allez adorer « Je baisse, j’éteins, je décale.» Vous aimiez bien regarder le décompte des morts du COVID à 20 heures (car vous ne faisiez pas partie de la charrette journalière) ? Vous allez kiffer voir Évelyne Dhéliat annoncer que la météo de la consommation électrique est sur « vert ». Sans doute grâce à vous parce que vous avez décalé cette machine de blanc ou mangé votre boîte de ravioli sans la réchauffer. Le petit a une bronchiolite et crache ses poumons ? Oui, mais Poutine va être anéanti quand il saura que vous ne chauffez qu’à 13 degrés chez vous. « À genou » qu’il disait Nono !

TrackTaMère !

Bien sûr, lorsqu’il s’agit de faire obéir toute une population, on va retrouver les complices du système pour donner des conseils ou des « outils ». C’est ainsi que Guillaume Rozier, auteur des applications mobiles CovidTracker et ViteMaDose revient pour proposer le site TrackMyWatt. Ce serait amusant si ce n’était pas ridicule. Le but du site ? Suivre la consommation électrique sur l’ensemble du territoire. Une page qui ressemble un peu à EcoWatt. Là encore c’est très simple. Si c’est vert, c’est bon. Si c’est orange, c’est tendu et les « écogestes » sont les bienvenus. En rouge, attention, c’est la coupure si vous faites un pas de travers : fermez le four, coupez l’écran 4K et surtout fermez le WiFi !

🔴 🟠 🟢 À partir de lundi 3 octobre, @Francetele relaiera une météo de l’électricité, l'ÉcoWatt, qui permet de voir en temps réel le niveau d'électricité disponible dans le pays grâce à un signal en trois couleurs. ▶️ #JT13H pic.twitter.com/gSr9eT5qCO — Info France 2 (@infofrance2) October 2, 2022

Surtout pas de répit pour les masses laborieuses !

Vous ne comptez pas regarder le site toutes les 5 minutes ? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous inscrire à l’alerte « vigilance coupure ». De cette manière, vous pourrez culpabiliser tout le temps. Il ne faut surtout pas relâcher vos efforts ! L’année dernière Mamy mangeait sa bûche dans la cuisine. Ce Noël, elle aura bien de la chance de manger des patates à la cave, la vieille.

Les Français veulent des sanctions pour ceux qui ne jouent pas le jeu du chauffage à 19°C https://t.co/hJYf4xDB4V pic.twitter.com/mQviRwPNU4 — BFMTV (@BFMTV) October 12, 2022

Bonne nuit les petits !

Pendant le Covid, si vous vous posiez des questions, vous étiez un complotiste. Cet hiver, les réfractaires seront taxés d’inconscients… et même peut-être taxé tout court. 68 % de nos compatriotes veulent des représailles pour les allergiques aux « écogestes ». Vous voulez quand même participer et couper votre ballon d’eau chaude de temps en temps ? Ne prenez pas cette peine, ils le feront pour vous. Rappelez-vous : vous êtes des enfants et on ne peut pas vraiment vous faire confiance pour les choses sérieuses.