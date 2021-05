Tracker Bluetooth : les alternatives à AirTags sur Android

Comme vous le savez peut-être, Apple a tenu une nouvelle Keynote ce 21 avril 2021. La marque à la pomme a profité de l’évènement pour dévoiler plusieurs produits phares, à commencer par de nouvelles iPad Pro compatibles 5G et équipés du processeur maison M1. Un iMac revisité a également été présenté, tout comme un nouveau coloris mauve pour l’iPhone 12. En outre, la firme de Cupertino a surtout lancé les AirTags, ces premiers trackers Bluetooth.

Le principe de l’appareil est simplissime : vous accolez votre AirTag à l’objet ou l’appareil de votre choix, comme votre sac à dos ou votre PC portable. Enregistrez ensuite votre AirTag dans l’application « Localiser » ou « Find My » en anglais. En cas de perte ou de vol, il suffit d’utiliser l’appli pour obtenir la position exacte du AirTag et de l’objet égaré. Bien entendu, appareil Apple oblige, les AirTags sont compatibles uniquement avec des iPhone et des iPad. Si vous êtes propriétaire d’un smartphone Android, il faudra se tourner vers d’autres alternatives. En voici quelques-unes à même de vous satisfaire.

Les meilleures alternatives aux AirTags sur Android

Tile : la référence incontestée

Sur le marché des trackers Bluetooth, Tile reste le pionnier. Depuis 2019, l’entreprise américaine a fait des trackers Bluetooth son produit phare. Désormais, la marque propose de nombreuses versions de son tracker, à l’instar du modèle Pro doté d’un volume sonore ultra puissant audible jusqu’à 120 mètres. Ou encore le modèle Slim, qui grâce à sa ligne ultra fine, peut se glisser un peu partout. Pratique pour sécuriser un portefeuille ou un ordinateur portable par exemple. Comme pour les AirTags, il faudra passer par l’application Tile, disponible sur Android et iOS, pour localiser son tracker. Le plus intéressant reste probablement le modèle Sticker, qui de par sa petite taille (pas plus gros qu’une pièce de monnaie), peut être installé sur n’importe quel objet sans être facilement repérable. En ce moment, les premiers prix débutent à 19,99 € chez Tile.

Galaxy Smart Tag : la réponse de Samsung à Apple

En début d’année 2021, Samsung a pris de court Apple en dévoilant les Galaxy Smart Tag, les premiers trackers Bluetooth de la marque sud-coréenne. On retrouve exactement le même principe et le même fonctionnement qu’avec les AirTags ou les trackers de Tile. Accrochez l’accessoire à l’objet de votre choix, géolocalisez-le via l’appli SmartThings Find et profitez également de la précision offerte par l’Ultra WideBand, une technologie radio qui offre une géolocalisation bien plus précise que le Bluetooth. Attention toutefois, les Galaxy Smart Tag sont uniquement compatibles avec les smartphones Galaxy. Disponible à partir de 34,99 €.

Wistiki : l’option française

Si vous êtes du genre à privilégier le made in France, sachez que l’entreprise française Wistiki propose trois types de trackers Bluetooth respectivement baptisés « Voilà!, « Ahà! » et « Hopla! ». Le premier sera parfait pour équiper votre porteclé ou vos petits objets, tandis que le second se destine avant tout à vos animaux de compagnie. Quant au dernier, il a été pensé pour se glisser dans un portefeuille. À partir de 29,99 €, le tout livré en 3 jours seulement. Notez qu’il est possible de personnaliser son tracker avec plusieurs coloris.