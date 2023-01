Traçage et flicage : Netflix 2023 ne vous laissera pas partager votre compte !

Vous le savez, Netflix va mettre fin au partage de compte dans un contexte extrafamilial. À partir de ce mois de janvier, il ne sera plus possible de donner vos codes Netflix à votre cousin chômeur ou votre pote intermittent du spectacle. Mais comment Netflix va-t-il faire pour faire le tri entre les squatteurs et les membres de votre famille ?

Depuis la mise en place de Netflix en 2007, le partage de compte a toujours fait partie des habitudes de la plate-forme. Interdit mais toléré, le fait de donner ses codes Netflix va bientôt devenir impossible. Il faut dire que la santé de Netflix n’est pas au beau fixe : selon les dirigeants, le manque à gagner serait de 9 milliards de dollars par an ! C’est une somme colossale, mais pas fantaisiste lorsqu’on sait que près d’un utilisateur sur deux est un « squatteur » ! Pour lutter contre ce phénomène, Netflix a lancé une version moins chère avec de la publicité tout en augmentant le prix de l’abonnement au fil des ans.

Netfliqué

Il faut maintenant payer 13,49 € pour du Full HD sur 2 écrans simultanément et 17,99 € pour de la 4K sur 4 écrans, mais uniquement dans un contexte familial. Comment Netflix va-t-il faire pour savoir si c’est votre fille de 13 ans qui regarde sa série ou si c’est votre cousin déconstruit allergique à la farine de blé ? C’est très simple ! Netflix va faire comme tous les autres, Google, Facebook et compagnie : il va vous pister !

Netflix, la fin du partage de compte ! pic.twitter.com/RnrvcVW4a6 — AlloCiné (@allocine) December 26, 2022

La plate-forme va en effet suivre votre emplacement. Vous avez normalement une IP par foyer et si une IP différente se connecte à votre compte, c’est que l’utilisation est suspecte. Comment vont-ils faire avec les VPN ou même les personnes en vacances ? Vous pouvez très bien être en Espagne avec votre femme ou en déplacement à Quimper tout en laissant les enfants à la maison, non ? Pour ces cas de figure, Netflix va utiliser « l’ID de l’appareil » selon le Centre d’aide. S’agit-il de l’adresse MAC ou d’un identifiant unique utilisé par l’appli ? Et quid des appareils neufs ? Plus fort, Netflix va aussi analyser votre comportement et faire un parallèle avec votre historique de visionnage. Fais comme chez toi mon pote !

Vous avez vos papiers ?

Il faudra même peut-être « vérifier un appareil ». La plate-forme va donc demander patte blanche à un utilisateur qui est trop souvent repéré hors du domicile. Netflix enverra un lien à l’adresse e-mail associée au titulaire du compte principal. Ce lien donnera accès à un code de confirmation à 4 chiffres qui devra être saisi sur l’appareil « suspect ». Si l’appareil utilisé pour regarder Netflix utilise la connexion Internet du foyer du titulaire du compte principal, aucune vérification ne sera demandée, mais elles pourront devenir régulières suivant les cas de figure.

S’ils doivent régulièrement donner un code d’accès à leurs amis, les généreux altruistes de Netflix pourraient bien changer d’avis. Et bien sûr, la plate-forme compte bien là-dessus.

« Dis-donc Thierry, tu veux pas te payer Netflix plutôt que de m’appeler tous les jours pour des codes ? Sale pauvre. »