Tout sur le lancement des Xiaomi 13T et 13T Pro : fiche technique et meilleur prix

Xiaomi vient de dévoiler ses derniers smartphones de la série Xiaomi 13 : après les Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, voici les 13T et 13T Pro. Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas une puce Qualcomm qui fait fonctionner la machine, mais les SoC taïwanais MediaTek Dimensity 8200-Ultra (avec de la RAM LPDDR5 et la technologie UFS 3.1 pour le stockage et MediaTek Dimensity 9200+ (LPDDR5X + UFS 4.0) pour la version Pro. Le Xiaomi 13T Pro offre la technologie HyperCharge 120 Watts qui autorise une charge à 100 % de l’accu de 5000 mAh en seulement 19 minutes. Le 13T se content d’une puissance de 67 Watts, mais c’est déjà 2 fois plus que les appareils Samsung haut de gamme du moment.

Un ensemble photo cohérent

Encore une fois, c’est la marque allemande Leica qui s’est occupée de la partie optique et comme sur le Xiaomi 13 Pro, on compte toujours les deux styles photographiques Leica Authentic et Leica Vibrant qui offrent des possibilités différentes de post-traitement. Les appareils embarquent un grand-angle de 50 Mégapixels (ouverture f/1.9, équivalent 24 mm) stabilisé OIS et EIS, un téléobjectif x2 de 12 MP (f/2.2, 50 mm) et un ultra-grand-angle de 50 MP (15 mm). La vidéo est aussi à l’honneur avec la possibilité d’enregistrer de la vidéo en 4K à toutes les distances focales et en 60 fps. On compte aussi un mode 8K à 24 fps, mais surtout un codec H.265 LOG 4:2:0 10 bits, qui offre un contrôle inédit sur les couleurs et les détails.

À partir de 649,90 € !

Bien sûr, les deux appareils sont compatibles IP68, Dolby Atmos, Bluetooth 5.4 et disposent d’une protection Gorilla Glass 5. Seule la version Pro embarque le WiFi 7. Xiaomi propose 4 ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Les Xiaomi 13T Pro et Xiaomi 13T sont disponibles en trois coloris : bleu, noir et vert. L’arrière du modèle bleu propose un revêtement en cuir végane tandis qu’on restera sur du verre pour les deux autres modèles.

Si le Xiaomi 13T est disponible dans sa configuration 8 Go + 256 Go au prix de 649,90 €, la version Pro est affichée à 799,90 € (12 + 256 Go), 899,90 € (12 + 512 Go) et 999,90 € (16 Go + 1 To).

Notez que le modèle 1T en cuir bleu est déjà à 100 € moins cher en cliquant ici avec un bon d’achat de 44,95 € en prime. C’est cadeau !