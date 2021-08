TousAntiCovid : notre astuce pour empêchez la fuite de vos données !

On nous l’avait promis : aucun risque de fuite de données avec TousAntiCovid ! Pourtant, il existe quand même un moyen de déduire l’identité des utilisateurs, ce qu’ils ont fait et avec qui.

Vous avez cédé devant la pression sociale et vous avez installé cette appli ? OK. Pourtant, TousAntiCovid n’est pas l’application respectueuse de la vie privée qu’on nous avait promise. À force de vouloir faire trop de choses avec la même appli, les données se mettent à parler. À qui la faute ? Robert et Cléa. Non ce ne sont pas les programmeurs ou le couple pénible du dessus (elle est végane et lui croit qu’il est trotskiste alors qu’il est juste con comme un paquet de nouilles). Il s’agit du nom des protocoles de « contact tracing » Bluetoooth et de traçage des QR codes. En recoupant les informations de l’un et de l’autre, on peut commencer à dessiner un profil…

Nom, prénom, données médicales, endroits visités, personnes rencontrées…

Si deux personnes sont enregistrées dans un lieu à un moment donné plusieurs fois de suite, on peut déjà en déduire qu’ils se connaissent. Ensuite, lorsqu’une personne est contaminée, Cléa arrête de fonctionner puisqu’elle ne peut plus se rendre dans un lieu public comme un restaurant. Donc, si Cléa est suspendue, cela signifie que vous avez le COVID : on a fait mieux au niveau du secret médical.

Encore plus flippant : on peut retrouver l’identité des personnes en recoupant les infos avec le convertisseur de certificat. La boucle est bouclée, la bonne vieille Stasi aurait applaudi des deux mains. Le constat des chercheurs qui ont dévoilé cette découverte est sans appel : les différents systèmes de collecte de données doivent être cloisonnés. À force de vouloir trop en faire, TousAntiCovid récupère beaucoup trop d’informations.

Comment arrêter la collecte et supprimer vos données du serveur ?

Il est heureusement possible de mettre un terme à une partie de cette collecte de données et même d’effacer celles présentes sur le serveur de TousAntiCovid.

Commencez par ouvrir l’application TousAntiCovid et faites défiler vers le bas pour allez dans les Paramètres. Refaites défiler et désactivez Statistiques et mesure d’audience. Même si vos données ne sont gardées que 3 mois, il vaut mieux les effacer du serveur en faisant Supprimer mes données. Comment savoir que votre choix a été respecté ? Ce n’est pas possible. Le dernier conseil que nous pouvons vous donner, c’est de désinstaller cette saleté. Nous avons déjà expliqué que le « contact tracing » ne peut pas correctement fonctionner. Si vous avez un pass sanitaire, contentez-vous d’une bonne vieille feuille de papier.