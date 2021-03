TousAntiCovid : des escrocs se font passer pour l’Assurance Maladie

Des escrocs essaient actuellement de se faire passer pour l’Assurance Maladie pour récupérer vos coordonnées bancaires. Pour ce faire, ils prétextent que vous êtes cas contact et réclament votre adresse postale et vos informations bancaires pour l’envoi d’un test de dépistage payant. Tout est faux.

Ce n’est pas la première fois que des escrocs ou des pirates profitent de la pandémie pour se faire de l’argent sur le dos d’utilisateurs inquiets. On se souvient par exemple de Coronavirus Tracker, une application Android dédié au suivi de l’épidémie et qui n’était en réalité qu’un ransomware. Or, en ce lundi 15 mars 2021, nos confrères du site France Soir nous révèlent l’existence d’une autre arnaque bien huilée, tournant cette fois-ci autour du « Contact Tracing ».

Comme vous le savez peut-être, avec l’application TousAntiCovid, l’Assurance Maladie est en mesure de rentrer en contact avec les utilisateurs qui sont considérés comme cas contact. Des escrocs ont décidé de détourner ce dispositif et se faire passer pour l’Assurance Maladie. Le principe est simple : les arnaqueurs appellent des victimes au hasard et leur expliquent qu’elles ont été identifiées comme cas contact.

Ensuite, les escrocs exigent que vous leur donniez votre adresse postale et vos coordonnées bancaires, afin de vous envoyer un kit de dépistage payant à votre domicile. Bien entendu, tout cela n’est qu’un prétexte pour obtenir l’accès à votre compte et le vider à la vitesse de l’éclair. Comme le rappelle l’Assurance Maladie, les enquêteurs sanitaires ne demandant jamais de coordonnées bancaires aux assurés.

Des tests PCR à domicile ? Impossible

En outre, il est impossible de réaliser soi-même un test PCR à domicile. Ces tests ne peuvent être réalisés que par des professionnels de santé, le tout en laboratoire ou dans des centres de dépistage. Et bien que ces actes médicaux soient entièrement remboursés par l’Assurance Maladie, elle ne participe en aucun cas à la fourniture et à la livraison des tests PCR.

Autre précision, l’institution précise qu’elle n’appelle jamais en numéro inconnu. Les numéros affichés sont toujours les mêmes, à savoir le 3646 ou bien le 05 53 35 62 37. En outre, les SMS ou les e-mails envoyés par l’Assurance Maladie ne contiennent jamais de liens obligeant le destinataire à s’identifier ou à fournir des renseignements personnels. Pour résumer, suspectez une tentative d’escroquerie lorsque votre interlocuteur :

Vous demande vos coordonnées bancaires ou des informations personnelles

Chercher à vous vendre des kits de dépistage pour la Covid-19

Vous proposer de vous livrer des kits PCR à domicile

Source : France Soir